Iren, l'ad Bianco lascia la società

Accordo tra Iren e Massimiliano Bianco per lo scioglimento consensuale del rapporto con la società: Bianco rinuncia alle cariche di consigliere, amministratore delegato e direttore generale nonché ad ogni delega e potere conferitigli. L’accordo prevede, inoltre, che il rapporto di lavoro quale dirigente prosegua fino al 30 novembre alle condizioni economiche vigenti, al fine di assicurare un graduale passaggio di consegne interno.

Nell’ambito dell’accordo tra Iren e Massimiliano Bianco, che costituisce una transazione generale e novativa dell’accordo siglato all’atto della stipula dell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, è previsto il riconoscimento di una somma di 889.134 euro lordi, che comprende: 12 mensilità come indennità di fine del rapporto di lavoro come dirigente; le mensilità mancanti fino al termine originariamente previsto del predetto rapporto di lavoro; un compenso per rinunce a vario titolo.

A questi importi si aggiungeranno il compenso annuo previsto per la carica di amministratore delegato, quelli per incentivazione a breve e a lungo termine in base ai risultati raggiunti, importi che verranno rendicontati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021.

I termini dell’accordo sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società, svoltosi oggi, con il parere favorevole del comitato per la remunerazione e le nomine.