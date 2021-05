Magazzino e rimanenze, Executive master estero, Project Management: i nuovi corsi del Cisita

Il magazzino fiscale e la valutazione delle rimanenze

Nello svolgimento della loro attività le imprese industriali e commerciali necessitano di materie prime, semilavorati, materiali di consumo, merci e prodotti finiti, che impiegano nella realizzazione di prodotti destinati alla vendita o che saranno rivenduti nella condizione in cui si trovano e che sono soggetti a specifiche regole di contabilizzazione e di valutazione. Di questo si ne parlerà durante il corso che inizierà il prossimo 23 giugno, rivolto a responsabili amministrativi e addetti al controllo di gestione.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Executive Master Estero

Il Master, suddiviso in 3 moduli, si svolgerà interamente online e avrà un approccio pratico, mirato a fornire gli strumenti e le competenze necessarie per redigere una Compliance Aziendale. Il percorso si rivolge a tutte le figure coinvolte nel processo di internazionalizzazione che abbiano la necessità di essere aggiornate e specializzate secondo le normative entrate in vigore nel 2021.

Project Management – Preparazione alla Certificazione PMP 2021

Il corso in programma si pone l’obiettivo di accompagnare, chi ogni giorno gestisce progetti, in un percorso di formazione che prepara all’esame per il conseguimento della certificazione PMP®, secondo le modalità che sono state modificate dal PMI a partire da gennaio 2021. Un docente certificato PMI® condurrà il corso per preparare il partecipante ad affrontare l’esame PMP®. Il corso sarà in italiano, ma la conoscenza della lingua inglese è consigliata.

