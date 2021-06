Webinar sulle opportunità tra ecologia e energia per le imprese

La transizione ecologica, tema al centro della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è sempre più attuale e centrale nelle scelte politiche del nostro Paese e rappresenta un’importante sfida per rispondere alle esigenze globali di uno sviluppo sostenibile, anche in vista delle opportunità collegate al Piano Next generation EU. In questo contesto l’incontro “Transizione ecologica, comunità energetiche e competitività” in programma venerdì 4 giugno (dalle ore 10.30) costituisce un approfondimento sul tema delle Comunità energetiche (CER) e sui nuovi modelli di autoconsumo collettivo che consentono a imprese, comunità locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; si parlerà anche dei benefici economici, ambientali e sociali delle CER e delle possibili tecnologie da utilizzare anche nell’ottica di favorire la transizione sostenibile del territorio. L’evento si terrà online mediante l’utilizzo della piattaforma Zoom. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 di giovedì 3 giugno.

Per dettagli, consultare i siti delle Camere di commercio di Modena, Ravenna, Romagna.

Sono inviate a partecipare associazioni di categoria, imprese, università e ITS.

All’evento interverrà anche Alberto Zambianchi in qualità di. presidente Unioncamere Emilia-Romagna.

AGENDA

10.30 - AVVIO LAVORI

SALUTI ISTITUZIONALI

Alberto Zambianchi | Presidente Unioncamere Emilia Romagna

INTERVENGONO

Davide Valenzano | GSE - Gestore dei servizi energetici

Comunità energetiche rinnovabili, un’opportunità di sviluppo per il

territorio

Gianluca D’Agosta| ENEA – Progetto CER

Una roadmap per l’evoluzione delle Comunità Energetiche

Sergio Olivero| Energy Center del Politecnico di Torino

CER e Autoconsumatori Collettivi per l'aggregazione di filiere locali

d'impresa: l’esperienza di Magliano Alpi (CN) e le prospettive di

replicazione nazionale

Claudia Carani | Energy Community GECO

Progetto GECO: modelli di business per lo sviluppo di comunità

energetiche in ambito produttivo

CONCLUSIONI

Gianni Pietro Girotto | Presidente Commissione Industria

Commercio Turismo, Senato della Repubblica

MODERA

Maurizio Melis | Conduttore del programma radiofonico «Smart

City» Radio 24 - Il Sole 24 Ore

12.00 - FINE DEI LAVORI

PER PARTECIPARE REGISTRARSI AL

SEGUENTE LINK ENTRO LE ORE 12

https://forms.gle/9vRj3SJt4EUdZQXP8