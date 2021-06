Facebook, Marketplace e concorrenza: partita l'indagine della Commissione europea

Prosegue la battaglia dell’antitrust Ue contro lo strapotere dei giganti americani del web. Stavolta la Commissione ha preso di mira Facebook e la sua raccolta di quell’enorme quantità di dati che potrebbe usare per vincere sui concorrenti nel mercato degli annunci online, usando Marketplace. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ieri è partita l’indagine formale, nello stesso giorno in cui anche l’autorità britannica per i mercati e la concorrenza (Cma) ha aperto il suo dossier su Facebook, per chiarire gli stessi dubbi che ha sollevato Bruxelles ma allargando l’esame anche al servizio di Dating.

Dopo un’indagine preliminare, «la Commissione teme che Facebook possa distorcere la concorrenza per il servizio di annunci online», scrive l’antitrust europeo. In particolare potrebbe usare i dati ottenuti da provider concorrenti, che piazzano annunci sulla sua piattaforma, per aiutare il suo Marketplace a battere la concorrenza. La Ue vuole capire tutti i risvolti del legame tra il social e Marketplace.

Da parte sua Facebook assicura che continuerà «a collaborare pienamente alle indagini per dimostrare che non hanno fondamento». L’azienda ricorda il lavoro costante «per sviluppare servizi nuovi e migliori che possano soddisfare le esigenze in evoluzione delle persone che usano Facebook». Marketplace e Dating «offrono alle persone più scelta ed entrambi i prodotti operano in un contesto altamente competitivo, che presenta altri grandi player», precisa un portavoce.