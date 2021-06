Auto elettriche: accordo con Enel X per due postazioni di ricarica in Dallara

E' stato firmato tra Enel X e la casa automobilistica parmigiana Dallara un accordo per l'installazione, nel parcheggio della Dallara Academy - a Varano Melegari - di due postazioni per la ricarica delle auto elettriche a disposizione di dipendenti, clienti, fornitori e ospiti dell’azienda.

L’installazione dell’infrastruttura JuicePole da 44kW - con due prese da 22 kW - è avvenuta tramite la formula Recharge Partner dedicata alle imprese che vogliono punti di ricarica ricarica ad accesso pubblico nelle proprie aree di parcheggio.

«La partnership con Dallara aggiunge un ulteriore tassello alla strategia di Enel X che punta alla continua diffusione della mobilità sostenibile a livello nazionale e globale - osserva in una nota Federico Caleno, responsabile e-Mobility di Enel X Italia.-: abbiamo siglato accordi per l’installazione di infrastrutture di ricarica non solo con le amministrazioni pubbliche ma anche con realtà commerciali e industriali importanti».

L’installazione delle infrastrutture di ricarica fa parte del Piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nell’installazione di oltre 14mila punti di ricarica in tutta Italia entro il 2021.