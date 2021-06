Formazione e imprese: tre nuovi corsi del Cisita

Aggiornamento PLE

Il DLgs 81/2008 ed il più recente Accordo Stato-Regioni prevedono che il datore di lavoro garantisca la formazione, l’informazione, l’addestramento dei lavoratori e, se necessario, la specifica abilitazione all’uso di determinate attrezzature.

Questo corso di formazione, che si terrà il 23 giugno, ha l’obiettivo di aggiornare le conoscenze sul piano legislativo, tecnico e pratico di tutti coloro che, all’interno dell’azienda, hanno il compito di utilizzare PLE per il sollevamento e lo stazionamento in quota di uno o più operatori.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it

Lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/2011 impone a ogni azienda operante nel settore degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento di operare con personale formato e addestrato relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con quelle previste dal D.lgs 81/2008.

Lo scopo di questo corso, in programma il 29 giugno, è quello di fornire a tutti i partecipanti una solida conoscenza sulla normativa vigente in materia di spazi confinati o sospetti di inquinamento e sull’accesso in modo sicuro in spazi stretti. Il percorso formativo permette di essere in grado di identificare i tipi di spazio confinato e i rischi associati ad essi, di acquisire la capacità di entrare in uno spazio confinato e di applicare tutte le procedure di sicurezza per l’entrata, il lavoro all’interno e la gestione delle emergenze.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it

Aggiornamento utilizzo carrelli elevatori

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone che gli incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature di lavoro in modo idoneo e sicuro.

Gli addetti all’utilizzo del carrello, dopo aver ottenuto l’abilitazione, devono frequentare corsi di aggiornamento di almeno 4 ore, con cadenza quinquennale - come quello proposto da Cisita Parma il 30 giugno prossimo - che illustrino i rischi connessi all’uso dell’attrezzatura e dimostrino le corrette modalità di utilizzo in sicurezza del mezzo.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it