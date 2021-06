Annunci di lavoro martedì 8 giugno

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

· Cameriere/a

Trattoria cerca cameriere/a automunita per il week end

· Hotel Ristorante Pizzeria cerca personale

Albergo Ristorante Pizzeria nell'appennino tosco emiliano, in provincia di Reggio Emilia, cerca un cuoco o aiuto cuoco con esperienza, un aiuto pizzaiolo con esperienza e una cameriera.

Offriamo vitto e alloggio per la stagione estiva

Si richiede esperienza, serietà e voglia di lavorare.

· Apprendista per Ufficio Tecnico

Società di produzione, installazione e gestione mezzi pubblicitari e segnaletica stradale, con sede in Parma, ricerca una figura da inserire all'interno dell'Area Tecnica. La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- elaborazione pratiche per richieste, permessi ad enti e gestione dell'iter autorizzativo

- rilievi sul campo ed elaborazioni di disegni con Autocad per stesura pratiche di tipo edilizio o di altra natura

- gestione di modesti cantieri e aiuto operativo in loco

Completano il profilo la capacità di utilizzo del pacchetto Office, Autocad e Photoshop.

Costituisce carattere preferenziale:

una buona conoscenza dei sistemi informatici in ambito aziendale al fine di collaborare con il consulente sistemista esterno

diploma di geometra e/o perito informatico

· Consulente assicurativo

Leader nazionale nel settore previdenziale e del risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia generale di Parma Nord, n. 3 consulenti assicurativi per le zone di Parma, Fornovo di Taro e Borgo Val di Taro.

Si offre: percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti:

- età 23/45 anni

- titolo di studio: almeno diploma di maturità quinquennale

- automunito

- residenza o domicilio a Parma e provincia

· Salumiere - Commesso/a al banco, aiuto cuoco/a anche apprendista

Cerchiamo giovani volenterosi per una splendida mansione gratificante: commesso/a al banco e aiuto cuoco/a, anche apprendista.

E' richiesta passione e voglia di apprendere uno splendido mestiere.

Non è richiesto un titolo di studio specifico.

· Segreteria per studio legale

Per studio legale in Parma, si ricerca giovane risorsa da inserire con mansioni di segreteria nell'ambito di una struttura composta da giovani professionisti.

Requisiti: diploma di maturità

· Portiere notturno per Hotel

Hotel in Collecchio ricerca un addetto come portiere notturno, da insrire nell'organico.

Si richiede un minimo di esperienza, una buona presenza, serietà, che sappia lavorare in gruppo.

· Barman e addetto/a sala

Rinomato cocktail bar del centro storico di Parma, ricerca:

- barman con esprienza

- addetto/a sala

Lavoro serale/notturno dalle 18.30 alle 02.00.

Si richiedono buone capacità comunicative e un minimo di esperienza nel settore.

· Segreteria e assistenza alla Direzione

Azienda facente parte di un gruppo internazionale specializzata in impiantistica sportiva, ricerca una risorsa da inserire con mansioni di segreteria e assistenza alla Direzione. La risorsa, dopo adeguato affiancamento, si occuperà di attività segretariale, archivio ed evasione delle pratiche contabili, compilazione dei documenti relativi alle gare d'appalto, preparazione ddt e verifica e solleciti delle consegne. La mansione prevede anche sessioni telefoniche finalizzate alla qualificazione del target cliente, l'aggiornamento del CRM aziendale, la promozione di attività di marketing operativo nella relazione con gli agenti.

Si richiedono diploma di laurea, precedente esperienza in mansioni analoga, padronanza e velocità nell'uso dei principali strumenti informatici. Affidabilità e precisione, flessibilità e

capacità di gestione dello stress completano il profilo.

· Lavoro stagionale part-time - negozio di scarpe

PER NOSTRO STORICO NEGOZIO DI CALZATURE SITO NEL CENTRO DI PARMA, RICERCHIAMO FIGURA DA INSERIRE PER PERIODO ESTIVO GIUGNO-SETTEMBRE

SI RICHIEDE PROATTIVITA’, CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM, PASSIONE PER LA MODA, DISPONIBILITA’ ANCHE NEI WEEKEND E NEL PERIODO ESTIVO GIUGNO-SETTEMBRE.

Impegno: 32 ORE

· Saldo carpentiere o tubista saldatore

Ricerchiamo:

n. 1 tubista saldatore o saldo carpentiere con conoscenza saldature a TIG per formazione lavoro con scopo inserimento in azienda disponibile a trasferte (Italia ed Estero). Preferibilmente automunito.

n. 1 tubista saldatore o saldo carpentiere saldature a TIG disponibile a trasferte (Italia ed Estero). Preferibilmente automunito.

· Ricerca impiegata

Azienda specializzata in spedizioni e logistica di Parma, nell'ottica di espandere il proprio team, ricerca uni'impiegato/a per progetto di stage.

Requisiti richiesti:

- buone doti relazionali

- predisposizione al lavoro in team

- dimestichezza nell'utilizzo del PC e del pacchetto Office

· Cercasi coppia per diverse mansioni in agriturismo

Agriturismo in Parma cerca coppia disponibile al trasferimento per le seguenti mansioni:

- addetto/a alle colazioni e pulizie ai piani, check in e check-out, giardinaggio

- domestico/a referenziata presso abitazione privata annessa all'agriturismo per pulizie, stiro e preparazione pasti

Si offre bilocale arredato con utenze

· Barista

Si ricerca una persona capace di lavorare in un ambiente veloce, giovane e positivo; volenterosa e pronta ad aiutare in diverse mansioni da bar: dal servizio al tavolo alle pulizie di chiusura.

Si richiede puntualità, ordine, pulizia e flessibilità. L'esperienza non è indispensabile se si ha voglia di lavorare.

Si propone iniziale contratto di lavoro occasionale (voucher) ma con possiblità di rendere fisso il rapporto lavorativo.

· Impiegato/a amministrativo/a

Cercasi ragioniere/a da affiancare inizialmente per un contratto a termine all’ufficio amministrativo/commerciale

La figura da inserire è un/a ragioniere/a per la redazione di pratiche contabili. Caratteristiche importanti sono la precisione nell’analisi contabile, l’ordine e il rigore nella compilazione.

Capacità di teamworking e di propositività costituiscono caratteristiche preferenziali.

E’ richiesto:

o diploma in ragioneria/economia;

o una buona conoscenza del pacchetto office, nonché predisposizione all’apprendimento dell’uso di software e strumenti digitali.

o La retribuzione e l’inquadramento sono subordinati al profilo del candidato/a.

Diploma di ragioneria, max 30 anni anche primo impiego.

· Addetto/a ufficio acquisti/progettazione

Cercasi tecnico da affiancare all’ufficio acquisti/progettazione.

Il profilo ricercato si occuperà della pianificazione e gestione degli approvvigionamenti: selezione dei potenziali fornitori, richieste offerte, gestione delle trattative e negoziazione condizioni di acquisto, compilazione ed emissione ordini, verifica e solleciti di consegna.

La figura da inserire è un tecnico di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con spiccata propensione alla trattativa commerciale in ambito acquisti. Caratteristiche importanti sono la passione e la curiosità per i materiali e prodotti impiegati, per le lavorazioni e per le attrezzature.

Si richiede: laurea in ingegneria, preferibilmente ad indirizzo civile/edile o architettura, buona conoscenza del pacchetto office, predisposizione all'apprendimento, spiccata propensione alla trattativa commerciale, precisione, orientamento al teamworking e proattività.

Comunque il diploma di geometra costituisce requisito preferenziale e sufficiente.

· Cercasi OSS/ASA, educatori, animatori e personale per pulizie.

Associazione organizza da anni sia vacanze a cavallo con bambini, sia soggiorni sollievo per persone diversamente abili a Bobbio (Pc).

E’ alla ricerca di personale con la qualifica di:

- OSS/ASA per le settimane sollievo (27 giugno-10luglio oppure dal 25 Luglio al 28 Agosto 2021)

- Educatore sia per il periodo sollievo, sia per il soggiorno con i bambini dal 13 al 26 Giugno e dall’11 al 24 Luglio 2021

- Animatori

- Personale di supporto alle pulizie ed igiene quotidiana

Si offre vitto, alloggio ed adeguato compenso. Si richiede presenza minima di 15 giorni

· Ricerca Educatori/Educatrici per Oratori della Diocesi di Parma

Cerchiamo per il Progetto Oratori Educatori/Educatrici da inserire in diverse parrocchie della Diocesi di Parma.

Si richiede un’età minima di 21 anni ed esperienza educativa in ambito ecclesiale e/o di associazionismo (Azione Cattolica, Scout…), capacità di progettazione e gestione di attività educative per bambini e adolescenti.

Si offre un contratto a Tempo Determinato.

· Addetto/a bar e servizio tavoli

Bar a Parma cerca un addetto/a al servizio bar e servizio tavoli.

Anche con minima esperienza.

· Consulente commerciale settore servizi per le PMI

Società di consulenza di Parma con ventennale esperienza nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all'Estero ricerca:

1 Commerciale per la vendita di servizi di Consulenza in ambito commerciale

La risorsa si occuperà dell'attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti, attraverso la promozione di servizi di ricerca e selezione di figure commerciali, formazione, indagini di mercato in Italia, scouting all'estero e digital marketing.

Il ruolo prevede il fissaggio di appuntamenti verso le PMI del territorio, visite commerciali, elaborazione di preventivi e gestione della trattativa commerciale fino alla chiusura.

Zona di lavoro: Parma, Reggio e relative province

Proposta contrattuale: CCNL commercio, premi su obbiettivi di FT, formazione continua, benefit

Cerchiamo risorse dotate di forte motivazione, abituate a lavorare per obbiettivi, determinate, con ottime doti commerciali e buona conoscenza degli strumenti informatici.

Rappresenta un requisito preferenziale la precedente esperienza come commerciale per la vendita di servizi.

· Operatore contact center

Società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all'Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno:

1 Operatore Contact Center

La risorsa dovrà occuparsi di

- contattare telefonicamente aziende clienti o potenziali clienti

- fissare e gestire gli appuntamenti utili a supportare l'attività della rete vendita interna ed esterna

Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate alla qualificazione del target cliente, indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.

Si offre:

- contratto a progetto part time orizzontale (20 ore settimanali) con possibilità di full time

- Fisso mensile

- Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita

Si richiedono:

- ottime attitudini commerciali

- esperienza pregressa in attività di telemarketing

- buona capacità di uso del pc

- ottime doti relazionali e comunicative

· Collaboratore finanziario

Seleziona collaboratori dinamici e motivati, la società seleziona direttamente nuove risorse da inserire nel proprio organico e avviare alla professione di Collaboratore Iscritto OAM Organismo Agenti e Mediatori al numero M65.

La sua attività consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Tipologia contratto: partita Iva

Disponibilità richiesta: full time

Profilo richiesto:

- Diploma di Maturità o Laurea

- Nessuna esperienza pregressa nel settore

- Capacità di leadership

- Spirito di iniziativa

- Intraprendenza

- Motivazione a crescere

· Addetto/a paghe e contributi

Studio di Consulenza del lavoro cerca n. 1 addetto/a paghe e contributi.

- elaborazione cedolino

- gestione dichiarazioni mensili e annuali

- rapporti con gli istituti

- assunzioni

- cessazioni

Si richiede esperienza maturata presso altri studi di consulenza o presso aziende.

· Cameriere

Ristorante cerca cameriere/a con esperienza.

· Impiegato/a per sostituzione maternità

Autoscuola sita in Parma cerca impiegato/a per sostituzione maternità full time per front e back office e per lo svolgimento di mansioni di segreteria.

E' richiesto diploma di scuola superiore, ottima capacità nell'utilizzo del computer e del pacchetto Office. E' indispensabile la predisposizione al contatto diretto con il pubblico, la capacità di lavorare in team e di collaborare con gli uffici pubblici. Automunito.

· Tirocinio retribuito negozio di scarpe

Per nostro storico negozio di calzature sito nel centro di Parma, ricerchiamo figura da inserire come tirocinante. Retribuzione mensile 600 € per 6 mesi (con possibilità di rinnovo)

In un piano di formazione, il/la tirocinante dovrà imparare tecniche di vendita e conoscere vari tipi di calzature. Si richiede proattività, capacità di lavorare in team, disponibilità anche nei weekend.

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

N. 5 addetti/e al confezionamento. Richiesta anche minima esperienza nella mansione e

ottima manualità; è necessario essere automuniti. Orario di lavoro: turni 6.00 – 14.00 /

14.00 – 22.00. Luogo di lavoro: vicinanze Sorbolo. Si offre iniziale contratto di prova di breve durata, con possibilità di successive proroghe.

- N. 1 addetto/a al montaggio idraulico ed elettrico. La figura si occuperà del montaggio di impianti idraulici ed elettrici. Si offre iniziale contratto in somministrazione con prospettive di successiva stabilizzazione. Orario di lavoro: giornaliero da lunedì a venerdì.

- N. 2 carrellisti uso retrattile. Richiesta ottima esperienza nell’utilizzo di carrelli retrattili per attività di picking e attestato per la conduzione in corso di validità. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a lungo termine. Orario di lavoro: spezzato/ 2 turni. Luogo di lavoro: vicinanze Sorbolo.

- N. 1 addetto/a consegne – Patente B. Richiesta esperienza nella guida di furgoni, utilizzo di transpallet e ottima conoscenza della lingua italiana. Le consegne vengono effettuate a Parma e provincia. Si offre contratto di 1 mese per copertura ferie. Orario di lavoro: spezzato da lunedì a venerdì. Luogo di lavoro: Parma

- N. 8 addetti/e al confezionamento. Richiesta esperienza anche minima nella mansione, ottima manualità e capacità di lavorare in team. Inziale contratto di breve durata, con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Fontevivo.

- N. 1 attrezzista macchine CNC. Richieste esperienza nell’attrezzaggio di macchinari CNC, lettura disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Felino.

- N. 1 addetto/a alla rettifica e controllo qualità. Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base alle competenze espresse in sede di colloquio. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Reggio Emilia.

- N. 1 operaio/a su linee di produzione. Ricerchiamo per azienda del settore gommaplastica; richiesta pregressa esperienza su linee industriali ed utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro). Orario spezzato da lunedì a venerdì. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con successive prospettive di stabilizzazione. Luogo di lavoro: Parma.

-- N. 1 addetto al montaggio elettromeccanico. Ricerchiamo per azienda cliente un addetto/a al montaggio elettromeccanico. Richiesta ottima lettura del disegno meccanico, dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di officina e pregressa esperienza nel ruolo. Si offre iniziale contratto in somministrazione, con successive prospettive di stabilizzazione.

- N. 1 Sistemista. Ricerchiamo, per azienda multinazionale, sistemista per attività supporto di primo livello alle diverse sedi in Italia e all'estero. Richieste: esperienza di almeno 4-5 anni nel ruolo; ottima conoscenza sistemi Windows e applicativi Microsoft; active directory, dns, dhcp, group policy, gestione permessi file system; buona conoscenza reti; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità a brevi trasferte in Italia e all'estero. Luogo di lavoro: vicinanze Fornovo di Taro.

- N. 1 impiegato/a contabile. Per associazione di categoria, selezioniamo impiegato/a contabile. Richiesta esperienza maturata all’interno di studi professionali nella gestione contabile e fiscale di aziende di piccole e medie dimensioni, e disponibilità a spostamenti all’interno della provincia di Parma. Inquadramento e durata contrattuale verranno valutati in base alle competenze.

- N. 1 impiegata/o part-time. Richiesta buona conoscenza di Excel e Word e minima esperienza in ruoli impiegatizi. Si offre contratto in somministrazione di 3 ore settimanali.

- N. 1 farmacista – sost. ferie. Ricerchiamo per farmacia cliente un/una farmacista per copertura turnazione ferie. Si offre contratto part-time da luglio a settembre. Luogo di lavoro: vicinanze Noceto.

- N. 1 customer service - collocamento mirato L. 68/99. Richiesti diploma/laurea, ottima dialettica, buone competenze informatiche. Luogo di lavoro: vicinanze Fornovo di Taro.

- N. 1 addetto/a alla reception – sost. ferie. Richiesti ottima conoscenza di inglese e russo ed utilizzo principali applicativi informatici. Verranno valutati anche candidati senza esperienza, a cui verrà proposto un tirocinio formativo. Orario di lavoro: full-time. Sede di lavoro: Sorbolo.

- HR Specialist. Ricerchiamo per la nostra filiale di Parma un/una HR Specialist con esperienza di almeno 6 mesi all’interno di agenzie per il lavoro e/o uffici HR strutturati. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro: Parma.

CABLATORE QUADRI ELETTRICI

REQUISITI : Diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico/elettronico, esperienza pregressa nella

mansione di almeno 3-5 anni, capacità di lettura schemi elettrici.

RUOLO : La risorsa si occuperà del cablaggio di quadri elettrici presso l'officina dell'azienda.

Luogo di lavoro: vicinanze Parma

Tipologia contrattuale: tempo determinato iniziale, scopo assunzione

ELETTRICISTA BORDOMACCHINA trasfertista

REQUISITI : Diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico/elettronico, esperienza pregressa nella

mansione di almeno 3-5 anni, capacità di lettura schemi elettrici, disponibilità a trasferte di

circa 100 giorni l'anno.

RUOLO : La risorsa si occuperà del cablaggio di quadri elettrici, cablaggio bordo macchina presso clienti di Parma e provincia; quando necessario si recherà in trasferta Italia/estero presso clienti per rimontare gli impianti cablati in sede Luogo di lavoro: vicinanze Parma/trasferte Italia/Cee ed Extracee

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

OPERAI METALMECCANICI

REQUISITI: Il candidato deve aver maturato una breve esperienza in officine meccaniche,

possedere una buona manualità e buon utilizzo di trapani, avvitatori, cacciaviti ecc. Automunito

RUOLO: La risorsa sarà formata nell'utilizzo di macchine per la profilatura di barre in acciaio.

Sede e orario di lavoro: Parma, due turni (6-14 o 14-22)

Si offre: contratto iniziale a termine finalizzato all'inserimento.

OPERAI DI PRODUZIONE

REQUISITI: Pregressa esperienza all'interno di aziende produttive, abile nell'utilizzo di trapani, avvitatori e strumenti di misura.

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno della squadra di produzione.

Sede e Orario di Lavoro: Vicinanze Sala Baganza, Full Time

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO

REQUISITI: Il /La candidato/a deve aver maturato anche minima esperienza come addetto al montaggio presso aziende del settore metalmeccanico, possedere buona manualità, capacità di utilizzare i principali utensili d'officina e gli strumenti di misura.

RUOLO: La risorsa verrà affiancata inizialmente da montatori meccanici senior per acquisire la capacità di lavorare in autonomia, si occuperà del controllo dei pezzi e montaggio delle macchine.

Sede e orario di lavoro: vicinanze TRECASALI Full time

Si offre: contratto inizialmente a termine con finalità d'inserimento definitivo

ADDETTO/A ALLE PULIZIE P.TIME

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno di una squadra e si occuperà di pulizia di uffici e palestre, utilizzando macchinari industriali come spazzatrici e pulitrici.

REQUISITI: Automunito/a. Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nell'utilizzo di macchine per la pulizia industriale.

Richiesta disponibilità orari di lavoro: 06.00 - 10.00 .

Zona di lavoro: Parma

RESPONSABILE DI MAGAZZINO

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Tecnico o di Ragioniere, abbinandovi un'esperienza di almeno 10 anni nella mansione oggetto della ricerca, dotato di patentino per il muletto, nell'utilizzo di Pc e gestionale, radiofrequenza/palmare, pratica nel disbrigo della pratiche di back office legate al magazzino.

RUOLO: La risorsa sarà inserita come responsabile di magazzino, collaborando e gestendo, un magazziniere storico dell'azienda,

Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME

Tempo determinato in somministrazione di sei mesi + Stabilizzazione a tempo Indeterminato

· Agente immobiliare con partita iva

Ecipar di Parma Agenzia per il lavoro (aut. reg. Prot. N. 1299 del 11/12/2021) ricerca per azienda del settore immobiliare un agente immobiliare con partita iva.

La figura sarà affiancata da un consulente senior al fine di diventare autonomo.

Si offre: contratto fisso mesile oltra a 50% di provvigioni.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al sabato. Richiesta la disponibilità a lavorare con orari flessibili.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti: o diploma o esperienza pregressa nel settore immobiliare, in particolare nel comparto affitti o buona dialettica a capacità di ascolto o autonomia, spirito di iniziativa, determinazione e buone doti di problem solving.

3 Addetti al picking (carrellisti) settore tessile per azienda di Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come carrellista e/o magazziniere si offre contratto a tempo determinato iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe successive fino a dicembre 2021. Turno

• 1 cucitrice su macchina industriale bordatrice per azienda di Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa su macchine industriali (lineare e/o bordatrice e/o taglia-cuci); si offre contratto a tempo determinato iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe successive fino a dicembre 2021. Orario spezzato

• 5 Operai generici legno, 7 operai generici metalmeccanici e 4 montatori elettro-meccanici per aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o addetti all’imballaggio e/o montatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 15 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la conoscenza disegno meccanico e l’utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO PER 3 MESI (PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA); si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Macellaio per azienda alimentare di Viadana (MN); si richiede esperienza con l’uso del coltello; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 6 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), Bozzolo (MN) e Piadena (CR); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o laterale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Manutentore meccanico e 1 manutentore elettrico per importanti aziende clienti del settore manifatturiero site in zona Viadana (MN) e Bozzolo (MN); si richiede minima esperienza maturata come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica) e/o elettrici industriali; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre

contratto iniziale in somministrazione e/o contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente

• 1 Responsabile di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente

• 7 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti e metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana) disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Trattorista e addetto alle potature per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si richiede estrema flessibilità di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Coordinatore di azienda agricola per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana (MN); è richiesta laurea in agraria ed esperienza pregressa in ambito agricolo; si richiede estrema flessibilità di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Addetto alla gestione dei boschi per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa in ambito agricolo o nella pioppicultura; si richiede estrema flessibilità di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Pakeristi/Palisti per importanti aziende cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR) e Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Saldatore a filo per azienda cliente della zona di Marcaria (MN); è richiesta conoscenza del disegno meccanico; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma di Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico-giuridico e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Ingegnere dei materiali per l’area R&S per azienda cliente di San Giovanni in Croce; è richiesta laurea inerente o in ingegneria gestionale; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 impiegato addetto alla programmazione della produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Marcaria (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni sul ruolo in

aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 disegnatore meccanico per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona di San Giovanni in Croce (CR); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 impiegato ufficio produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Bozzolo (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrazione e/o ufficio produzione e/o come impiegato magazzino/logistica; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona di Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di Autocad ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Impiegati ufficio acquisti per azienda della zona di Gazzuolo (MN) e Viadana (MN); si richiede diploma di Ragioneria (o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale buon inglese parlato e scritto (non richiesto a Gazzuolo) ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Logistico per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Qualità/Sicurezza/Ambiente per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Servizio prevenzione e prevenzione per azienda del settore legno della zona di San Giovanni in Croce (CR) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Ingegnere gestionale addetto alla controllo di gestione (costi di produzione) per azienda del settore legno della zona di San Giovanni in Croce (CR) si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”

• 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”;

• 1 Cameriere ai piani per struttura ricettiva della zona di Cingia de Botti (CR); si richiede disponibilità a partime di 20h/settimanali (mattino o pomeriggio) dal lunedì alla domenica; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto a chiamata.

• 1 Scaffalista settore GDO per supermercato di Viadana (MN); si richiede disponibilità a partime di 24h/settimanali nella fascia oraria dalle 5.00 alle 24.00 dal lunedì alla domenica (4h/gg); si offre contratto iniziale di somministrazione della durata di 1 mese con possibilità di proroghe successive e assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato