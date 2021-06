Trasformazione digitale: accordo decennale fra Crédit Agricole, Tim e Accenture

Crédit Agricole Italia porta i suoi sistemi nei Data Center di Noovle, il Cloud del di Tim che ne assicurerà la gestione e la trasformazione in chiave digitale in collaborazione con Accenture Financial Advanced Solutions & Technology, il centro d’innovazione di Accenture.

La partnership - firmata per 10 anni - consentirà a Crédit Agricole Italia di «beneficiare di significativi risparmi, di accelerare la capacità di sviluppare la propria offerta di servizi digitali innovativi e di rispondere in maniera veloce e flessibile ai nuovi scenari di mercato» spiega una nota.

La novità dell’accordo sta anche nella collaborazione "cross-industry'" trasversale, tra le tlc e i servizi finanziari. Tim fornirà anche i collegamenti voce e dati nazionali e internazionali su rete fissa e mobile, in ottica evolutiva verso la tecnologia 5G, gestirà le work station delle sedi direzionali e delle filiali e gli apparati distribuiti di contatto con la clientela, ATM e Totem.