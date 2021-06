Formazione e imprese: tre nuovi corsi di Cisita

Problem solving – Affrontare i problemi con metodo e motivazione

Tutti i giorni affrontiamo problemi, ma in genere non seguiamo un metodo. Quando il problema è complesso e richiede il coinvolgimento di diverse professionalità, enti e funzioni, avere step e strumenti definiti può essere invece determinante. Il corso in partenza il 6 luglio propone la strumentazione di base per organizzare la soluzione di problemi in azienda, con una particolare attenzione alla comunicazione interna ed al coinvolgimento dei diversi attori. Spesso infatti sono proprio le difficoltà organizzative e di comunicazione che rallentano il percorso di soluzione del problema.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Ragionare da Startup

L’evoluzione frenetica dei mercati e l’avvento irrompente delle tecnologie digitali obbligano le aziende ad iniziare a mettere in discussione i propri modelli di business e ad avviarne di nuovi, rimanendo in linea con il proprio DNA. Tale scenario lascia spazio anche all’avvio di nuove aziende (startup innovative) che però in gran parte falliscono dopo soli pochi anni di vita (il tasso di mortalità delle startup è circa del 92%). La finalità del corso che si terrà il prossimo 8 luglio è quella di rendere i partecipanti consapevoli del processo che porta dall’ideazione alla realizzazione di nuovi business model di successo, acquisendo nozioni sulle principali tecniche di Business Analysis a supporto della realizzazione di studi di fattibilità completi e coerenti, al fine di ideare, progettare e condurre iniziative innovative di successo.

Calcolo del costo prodotto e Activity Based costing

L’eccellenza competitiva richiede oggi capacità crescenti di produrre beni e servizi in modo tempestivo, economico e qualitativamente superiore. In questo sforzo continuo l’elaborazione di informazioni per decidere e orientare i comportamenti dei manager aziendali richiede strumenti adeguati ed efficaci. I costi, in quanto misurazione fondamentale all’interno delle aziende, svolgono un ruolo determinante di supporto decisionale e di orientamento dei comportamenti nelle organizzazioni. Per il loro intelligente utilizzo è necessario un continuo accrescimento di valore informativo mediante appropriati strumenti e metodologie di analisi. In questo corso che inizierà il 12 luglio verranno affrontati i principali concetti e strumenti di analisi dei costi aziendali per costruire le basi conoscitive ed applicative necessarie per lo studio degli sviluppi più recenti nel costing.

