Gruppo Coind, fatturato e margini in aumento nel 2020

Il bilancio positivo del Gruppo Coind si inserisce in un contesto di forte cambiamento promosso dalla base societaria tramite il cda, guidato dal presidente Luca Cioffi, nominato nel 2020. Un anno nel quale è stato portato a compimento un importante piano di investimenti triennale, pari a 20 milioni di euro, caratterizzato da miglioramento tecnologico, ammodernamento degli impianti e ampliamento della capacità produttiva. Lo dice una nota dell'azienda.

I numeri

Il Bilancio consuntivo 2020 di Coind – gruppo industriale multibusiness, con sede a Castel Maggiore in provincia di Bologna, e a Noale, in provincia di Venezia – si è chiuso con 77,6 milioni di euro di fatturato, in crescita del 10,5 % sull’esercizio dell’anno precedente.

Un risultato positivo per il Gruppo leader nella produzione di caffè a marchio del distributore, che nel 2021 celebra 60 anni di attività. Con oltre 7mila tonnellate tostate ogni anno, Coind è attivo in tutti i segmenti di business: dalle Catene GDO e Retail al Canale Vending, dall’eCommerce all’Horeca.

La diversificazione delle attività, dal 1989, ha portato il Gruppo Coind ad investire nei settori Cosmetico e Toiletries a marchio del distributore (29% del fatturato), della Sanificazione industriale (6%) e altri prodotti alimentari (3%).

Il Caffè si conferma principale area d’affari del Gruppo con il 62% del fatturato, segnando nel 2020 un incremento di oltre 2 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

Con 2,7 milioni di euro in più rispetto all’esercizio 2019, anche l’area Cosmetico e Toiletries registra un aumento del 14%, a conferma della vitalità di questo settore che sta ulteriormente ampliando la propria capacità produttiva con 29 milioni di pezzi, tra flaconi, buste refill e tubi, prodotti nel 2020.

Influenzata positivamente dall’andamento del mercato, con circa 1,5 milioni di euro in più rispetto all’esercizio precedente, anche l’area Sanificazione registra un aumento di fatturato pari al 46%, passando dai 5,3 milioni di euro del 2019 ai 7,7 milioni di euro del 2020.

Segnali positivi rafforzati anche da una efficace politica commerciale estera - il Gruppo Coind è presente in 62 paesi con 135 clienti attivi - integrata dell’e-commerce che ha segnato un aumento del 15% del fatturato rispetto al 2019.