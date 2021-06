Chef Anedda e Bersellini, guida turistica e quiz con premi Dop: Parma Alimentare si presenta ai giornalisti francesi

Parma torna a dialogare con i giornalisti d’Oltralpe: lunedì è in programma il webinar «Voyage entre saveurs et territoire de Parma» con una trentina di ospiti francesi, selezionati tra le firme del giornalismo gastronomico e travel.

«La Francia è per Parma e il suo territorio un partner strategico - dice Alessandra Foppiano, executive manager di Parma Alimentare -. Con un quota pari al 20% del totale export, rappresenta storicamente il primo mercato di destinazione dei prodotti del settore alimentare. Tra il 2009 e il 2020, l’export alimentare parmense verso la Francia è cresciuto a valore di più dell’80%, con un giro d’affari che ha toccato i 372,7 milioni di euro nel 2020. Un anno positivo nonostante l'emergenza Covid: +15%».

Nel contempo la Francia è per l’Italia un bacino importante di turisti. In diretta dagli spazi del Gastronomy Hub, la guida turistica Elisabetta Rastelli farà viaggio virtuale nei luoghi simbolo del Parmense. Poi le ricette degli chef Maria Amalia Anedda, cresciuta professionalmente proprio in Francia, e Matteo Bersellini.

Infine un wine pairing curato da Ugo Bertolotti, presidente di Fipe Parma. Per i giornalisti francesi è previsto anche un quiz con premio finale: 5 “scatole” con una selezione di prodotti del Parmense. L’evento è organizzato da Parma Alimentare, con la Chambre de commerce italienne pour la France e il patrocinio del Comune di Parma.