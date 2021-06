Creval, nominati i nuovi vertici

Filippo Zabban è il nuovo presidente del Creval, Giampiero Maioli è il vicepresidente e Roberto Ghisellini il direttore generale. Lo ha deciso il cda della banca, di cui Crédit Agricole è diventato il nuovo azionista unico dopo la chiusura dell’opa.

Le nomine, si legge in una nota, sono avvenute a valle dell’assemblea che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione di cui fanno parte - oltre a Zabbon e Maioli - Letteria Barbaro-Bour, Matteo Bianchi, Bénédicte Chretien, Pierre Dèbourdeaux, Elisa Dellarosa, Marco Di Guida, Francois-Edouard Drion, Simona Lo Sinno, Antonella Salvatori, Eufrasio Anghileri, Carlo Berselli, Ivan Padelli e Carmela Schillaci.

«Sono orgoglioso in questo nuovo ruolo di poter lavorare con i colleghi di Creval per rafforzare l’identità comune con Crédit Agricole Italia e valorizzarne ulteriormente i punti di forza.

Il percorso di integrazione già iniziato insieme ha un obiettivo molto chiaro: coniugare il radicato posizionamento sul mercato di Creval con la vocazione internazionale e i servizi di eccellenza di Crédit Agricole Italia, per essere ancora di più un punto di riferimento per i clienti, gli stakeholder e le comunità dei territori in cui operiamo» ha dichiarato Ghisellini. (ANSA).