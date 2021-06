I nuovi corsi di Cisita Parma

Allenamento comportamentale

Prestiamo attenzione a chi cattura la nostra curiosità, confidiamo in chi ci dimostra sicurezza e competenza, rispondendo alle nostre domande interiori. Dote innata o comportamento che può essere appreso? Il corso in partenza il prossimo 5 luglio vuole fornire le tecniche di base per migliorare lo stile di relazione, allenandosi e acquisendo strumenti di semplice utilizzo estremamente efficaci.

Excel – livello base

Obiettivi del corso organizzato il prossimo 7 luglio sono: utilizzare i fogli elettronici di calcolo come importante supporto a tutte le attività di monitoraggio e analisi dei dati, economici e non, raccolti durante le attività lavorative; sviluppare procedure di calcolo in modo rapido e flessibile.

Instagram, la potenza delle immagini

Instagram è uno degli ultimi nati nella famiglia social, ma in pochi anni ha superato in popolarità social network di fama mondiale. Acquisito da Facebook Inc. nel 2012, oggi Instagram ha sviluppato potenzialità e strumenti interessanti per la strategia social delle imprese. Il corso in programma il 14 luglio si propone di presentare le principali opportunità che Instagram offre e di trasferire ai partecipanti conoscenze e competenze per sviluppare una presenza efficace sul social rispetto ai propri obiettivi di business.

