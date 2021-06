Webuild con Pizzarotti si aggiudica un altro appalto per l'alta capacità al sud

Il Gruppo Webuild si aggiudica un nuovo contratto nel Sud Italia per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria ad alta capacità Palermo Catania-Messina, tratta Giampilieri - Fiumefreddo,

1° Lotto Funzionale Fiumefreddo – Taormina/Letojanni, del valore di circa 640 milioni di euro inclusi gli oneri della sicurezza. Il contratto si aggiunge all’aggiudicazione, da parte del Gruppo, dei lavori relativi al 2° Lotto funzionale della stessa linea, nella tratta Taormina-Giampilieri e del valore di 1,003 miliardi di euro. I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana – RFI (Gruppo FS Italiane), saranno realizzati dal Gruppo Webuild, capofila del consorzio con una quota del 70%, insieme a Pizzarotti (30%).

Le attività del primo lotto funzionale, che permetteranno la creazione di 8mila posti di lavoro, prevedono l’estensione di circa 15 km, della linea ferroviaria Messina-Catania, tratta Fiumefreddo-Taormina/Letojanni, compresa la realizzazione dell’interconnessione Taormina-Letojanni e la dismissione degli impianti della linea attuale fra Fiumefreddo e l’allaccio a quella storica. Ad essere costruiti saranno la stazione interrata di Taormina, una galleria artificiale a Fiumefreddo, tre gallerie naturali (a Calatabiano a Letojanni e a Taormina) e due viadotti (sul torrente Fogliarino e il viadotto Alcantara). Il progetto rientra nell'asse ferroviario Messina-Catania-Palermo, parte del Corridoio ScandinaviaMediterraneo delle reti europee di mobilità sostenibile Trans-European Transport Network (TEN-T). A lavori ultimati, tra Messina e Catania il tempo di percorrenza sarà ridotto di circa 30 minuti, consentendo così di sviluppare un servizio di tipo metropolitano da Catania fino a Taormina/Letojanni. In questo stesso asse ferroviario, il Gruppo Webuild sta realizzando anche il raddoppio della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova, parte della linea ferroviaria Palermo-Catania che permetterà di collegare le due principali città siciliane ad una velocità massima di 200 km/h. Il progetto rappresenta un ulteriore contributo del Gruppo nella direzione dello sviluppo della mobilità sostenibile in Italia, soprattutto nel Sud, che il Paese sta perseguendo con sempre maggiore determinazione, anche attraverso il nuovo impulso agli investimenti nel Sud Italia attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sempre nel Sud Italia, dove è all’opera anche nella realizzazione del terzo megalotto della Strada Statale Jonica in Calabria, il Gruppo si è recentemente aggiudicato due contratti per la progettazione esecutiva e l’esecuzione della linea ferroviaria Napoli-Bari, Tratta Orsara-Hirpinia, del valore di 1,075 miliardi di euro, e del lotto tra Orsara e Bovino, del valore di 367,2 milioni di euro. Un rafforzamento che, grazie a Progetto Italia - l’operazione di consolidamento delle infrastrutture nel Paese – va a beneficio anche della filiera italiana con cui il Gruppo collabora: 7mila imprese in circa 20 progetti del Gruppo in Italia, con contratti del valore complessivo di 7,5 miliardi di euro, che hanno oggi l’opportunità di crescere e diventare sempre più competitive nel Paese e all’estero con la realizzazione di opere iconiche, come il megaprogetto della linea ad alta velocità in Texas per cui il Gruppo ha recentemente firmato un contratto da 16 miliardi di dollari.