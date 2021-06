Aggiornamento antincendio e uso dei carrelli elevatori: tre nuovi corsi di Cisita Parma

Operatori Antincendio: rischio basso

Il D.lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto antincendio devono ricevere una particolare formazione attraverso corsi specifici. L’obiettivo del corso che si terrà il 16 luglio è quello di formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui principi fondamentali di prevenzione incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio ed evacuazione.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it

Aggiornamento Antincendio: rischio basso

Com’è noto il D.lgs 81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per gli addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze (art. 37 – comma 9). Il corso in programma il 16 luglio si propone quindi di adempiere a questo obbligo normativo, fornendo gli aggiornamenti necessari a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori

Il D. lgs. 81/08 all’art. 71 regolamenta e disciplina l’utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e in particolare all’ art. 73 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione relativamente alle modalità e alle condizioni di utilizzo in maniera idonea e sicura. L’obiettivo del corso in partenza il prossimo 19 luglio è di portare gli operatori ad avere una maggior consapevolezza dei rischi per la salute e la sicurezza generalmente presenti nei luoghi di lavoro e di far assumere loro comportamenti corretti nell’utilizzo delle attrezzature per la movimentazione dei carichi.

