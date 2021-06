Notai: tre webinar per scoprire il nuovo sistema per gli adempimenti

30 giugno, 2 e 6 luglio 2021 le date di tre webinar gratuiti per notai per scoprire “Dire” e le sue modalità di compilazione dei trasferimenti d’azienda. L’iniziativa, a cura di Camera di commercio e Infocamere, sarà l’occasione per approfondire come funziona il nuovo ambiente e quali sono le evoluzioni previste.

Ad esempio, occorre ricordare che DIRE è il nuovo ambiente unico per la compilazione degli adempimenti verso il Registro Imprese e consente anche la compilazione dei trasferimenti d’azienda (modello TA). Arriverà a sostituire completamente Fedra e a breve in Fedra non sarà più possibile compilare i modelli TA. Attenzione quindi a date e orari: mercoledì 30 giugno 2021 ore 9-11, venerdì 2 luglio 2021 ore 11-13, martedì 6 luglio 2021 ore 15-17.

Tutti i seminari avranno medesimo programma e contenuto e saranno erogati sulla piattaforma Zoom. Link d’iscrizione online e informazioni sul sito camerale www.pr.camcom.it.