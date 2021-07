Agroalimentare, le opportunità per le imprese negli Stati Uniti: esperti a confronto

La Camera di commercio di Parma organizza, in collaborazione con Group MRA, la tavola rotonda "Il mercato USA post-Covid: la grande opportunità per le imprese agroalimentari italiane" che si svolgerà mercoledì 7 luglio 2021, ore 15-17.

Si approfondiranno le abitudini di consumo post-Covid in USA e le caratteristiche dei prodotti alimentari richieste dall’attuale mercato USA, fornendo consigli operativi utili alle imprese.

Interverranno: Carlo Alberto Bertozzi Presidente e Fondatore di Group MRA, Luca Bertozzi CEO Group MRA, Marco De Ceglie CEO SALOV North America, Eugenio Perrier Partner Sevendots, coordinatore Giovanni Grimaldi Director Management Consulting Division Group MRA. La partecipazione, gratuita, è riservata alle imprese agro-alimentari parmensi.

Per garantire ai partecipanti una migliore qualità di ascolto, colloquio e interazione, la tavola rotonda online, se necessario, verrà riproposta nella stessa data dalle 17.30 alle 19.30. Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa via email a promozione@pr.camcom.it (tel. 0521 210280-210246) che invierà il programma dettagliato ed il link di accesso. Info sul sito www.pr.camcom.it.