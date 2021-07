Le novità di Cisita Parma

Servizio Tirocini – chiusura estiva

In vista della chiusura estiva degli uffici di Cisita Parma, compresa tra lunedì 2 agosto e venerdì 20 agosto, si segnala che sulla base delle tempistiche di attivazione comunicate, potremo accettare richieste di avvio dei tirocini entro e non oltre venerdì 16 luglio. Le richieste pervenute da lunedì 19 luglio verranno processate a partire da lunedì 23 agosto.

Strumenti operativi per una gestione snella dell’Ufficio Estero

Il percorso in programma dal 6 ottobre ha lo scopo di mettere ordine nell’assetto aziendale, creando un team di lavoro coeso, dedicato al settore estero. Infatti quello che viene definito “ufficio estero”, spesso nelle aziende è frammentato in reparti differenti che, di frequente, non collaborano tra loro. Mettere in relazione i tre settori: commerciale, logistico e amministrativo, riduce l’esposizione al rischio aziendale e aiuta ad anticipare le problematiche. Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it.

Project Management – Preparazione alla Certificazione PMP 2021

Il corso in partenza dal prossimo 19 ottobre si pone l’obiettivo di accompagnare, chi ogni giorno gestisce progetti, in un percorso di formazione che prepara all’esame per il conseguimento della certificazione PMP®, secondo le modalità che sono state modificate dal PMI a partire da gennaio 2021. Un docente certificato PMI® condurrà il corso per preparare il partecipante ad affrontare l’esame PMP®. Il corso sarà in italiano, ma la conoscenza della lingua inglese è consigliata.

