Industria molitoria, Grassi nuovo presidente di Italmopa

E’ Silvio Grassi il nuovo presidente di Italmopa, l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia aderente a Confindustria e a Federalimentare per il biennio 2021-2022. Eletto in occasione dell’Assemblea generale, succede a Cosimo De Sortis che ha guidato l’associazione negli ultimi 4 anni, durante i quali ha affrontato diverse sfide, dalla norma sull'etichettatura, ai temi sulla sicurezza alimentare, alle politiche inter-associative e di filiera. Grassi è titolare del Molino Grassi di Parma, una delle poche realtà molitorie in Italia adibite alla macinazione del frumento tenero e del duro. Entrato a far parte dell’associazione diversi anni fa, Grassi ha ricoperto il ruolo di vice presidente della Sezione Molini a frumento duro dal 2017 al 2021.



A supportare il neo presidente sono stati designati Andrea Valente (Nova) ed Emanuela Munari (Munari F.lli) per la Sezione Molini a frumento tenero, Enzo Martinelli (Candeal Commercio) ed Emilio Ferrari (Barilla G. & R. Fratelli) per quella a frumento duro. Valente e Martinelli saranno anche rispettivamente il presidente della Sezione a frumento tenero e del frumento duro. «Con la squadra che mi affiancherà nei prossimi anni», commenta Grassi nel raccogliere l’importante lavoro svolto dal suo predecessore, «cercheremo di proseguire con la stessa determinazione lungo la strada intrapresa, consapevoli che ad attenderci ci saranno sfide impegnative alle quali dovremo rispondere in maniera efficace».