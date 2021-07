Cibus Tec raddoppia: nel 2022 debutta il "Forum", il salone torna nel 2023

Cibus Tec raddoppia: l’evento organizzato da Fiere di Parma e Koelnmesse e dedicato alle tecnologie per il settore alimentare e delle bevande terrà il Salone classico nel 2023 (24-27 ottobre), mentre nel 2022 lancia la versione 'Forum', il 25 e 26 ottobre.

Lo slittamento del Salone di 12 mesi, spiegano gli organizzatori, si è reso necessario da un calendario fieristico disarmonico, nel quale è già peraltro previsto lo svolgimento della rassegna consorella 'Anuga FoodTec', organizzata da Koelnmesse, dal 26 al 29 aprile 2022.

«Da sempre il nostro obiettivo principale è dare agli espositori della rassegna ciò di cui hanno bisogno, come concrete opportunità di business in un calendario armonizzato di appuntamenti di settore - spiegano Antonio Cellie e Thomas Rosolia, rispettivamente ad e presidente di Koeln Parma Exhibitions, braccio operativo di Cibus Tec - Da qui la nostra decisione di posticipare Cibus Tec di dodici mesi, trovando una collocazione temporale ideale nel 2023, per poi riprendere dal 2025 il nostro classico ritmo triennale».

Cibus Tec del 2022 sarà una due giorni di incontri, analisi e approfondimenti per riaffermare la centralità di tematiche come sicurezza alimentare, materiali innovativi ed economia circolare, digitalizzazione, supply chain e sostenibilità.

Cibus Tec Forum 2022 e Cibus Tec 2023 saranno affiancati da Cibus Tec Lab, il nuovo progetto educational che si tradurrà in una serie di webinar che accompagneranno l'industria alimentare e tecnologica fino alla rassegna del 2023.

A corredo di questa “road map” per amplificare la portata sui mercati internazionali del “made in Italy”, Fiere di Parma parteciperà a Expo Dubai 2020 attraverso l’iniziativa “M-Eating Italy”, che prevede uno spazio per una autentica “italian food experience” riservata ai visitatori, oltre a iniziative di business matching dedicate alle aziende italiane delle tecnologie e delle soluzioni per il food & beverage. Una realizzazione che sarà attiva per tutta la durata dell’esposizione universale, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, e che verrà allestita non lontano dal Padiglione Italia, nei pressi del nuovo Dubai Exhibition Centre. Opportunità che saranno amplificate anche attraverso il Padiglione tedesco CAMPUS GERMANY a Expo Dubai, che Koelnmesse sta organizzando e allestendo per conto del governo federale.