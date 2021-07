Cisita: formazione finanziata per donne e giovani

Digital Women - Percorsi gratuiti per lo sviluppo di nuove competenze digitali

Sono in partenza a settembre i nuovi corsi del progetto “Digital Women”, dedicato alle donne e organizzato dagli enti di formazione: FormaFuturo, Irecoop, Cisita Parma, Demetra e Iscom.

I percorsi sono rivolti a tutte coloro che vogliono acquisire nuove competenze digitali che possano arricchire e potenziare il proprio bagaglio professionale oppure rafforzare le proprie skills.

I requisiti necessari per iscriversi sono:

- essere in possesso di una qualifica o di un diploma professionale o di un titolo di istruzione secondaria superiore o di un titolo universitario;

- avere residenza o domicilio in regione Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.

I corsi in programma sono:

- “Collaborazione attraverso le tecnologie digitali, Netiquette, gestione identità digitali” (Prog. 16 ed. 2). Avvio: 7 settembre 2021 (scadenza iscrizioni 1 settembre)

- “Sviluppo e rielaborazione contenuti digitali” (Prog. 8 ed. 5). Avvio: 22 settembre 2021 (scadenza iscrizioni 13 settembre)

La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita, perché il progetto è cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo e della regione Emilia Romagna (Operazione Rif. P.A: 2019-13461/RER approvata con DGR n. 254 del 30/03/2020 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna).

Per informazioni e iscrizioni: Annalisa Roscelli, roscelli@cisita.parma.it

Corso IFTS - Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e spedizione

È stato presentato a finanziamento ed è in fase di valutazione (Operazione 2021-15976/RER presentata al finanziamento in risposta all’avviso pubblico D.G.R. n. 455/2021 del 6/04/2021 ed in fase di valutazione) il nuovo corso IFTS “Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e spedizione”. Il percorso di 800 ore (520 ore di aula e 280 di stage), in programma da novembre 2021, è rivolto a residenti o domiciliati in Emilia Romagna con diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale o senza diploma, ma con competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. La figura formata sarà un esperto in grado di programmare in modo integrato le attività di approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto e spedizione di merci, gestendone i relativi flussi materiali, documentali e informativi.

Per informazioni e iscrizioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it

Corso IFTS - Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la Fabbrica digitale

È stato presentato a finanziamento ed è in fase di valutazione (Operazione 2021-15975/RER presentata al finanziamento in risposta all’avviso pubblico D.G.R. n. 455/2021 del 6/04/2021 ed in fase di valutazione.) il nuovo corso IFTS “Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la Fabbrica digitale”. Il percorso di 800 ore (520 ore di aula e 280 di stage), in programma da novembre 2021, è rivolto a residenti o domiciliati in Emilia Romagna con diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale o senza diploma, ma con competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. La figura formata sarà un professionista esperto nella realizzazione, installazione e manutenzione di applicazioni software per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle aziende manifatturiere.

Per informazioni e iscrizioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it