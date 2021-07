Ecco 32 offerte per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

· Stagista Ufficio Engineering

Ricerca di un giovane da inserire nel proprio ufficio Engineering.

Il candidato ideale ha da poco concluso il liceo scientifico o percorso universitario trienllae in ingegneria e non ha ancora avuto esperienze di lavoro in azienda.

L'attività consiste nella creazione di nuovi listini dei prodotti dell'azienda e di aggiornamento dei listini già esistenti. La persona verrà inserita con stage della durata di 6 mesi e l'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi.

Richieste:

Ottima conoscenza Excel

Diploma scientifico o laurea triennale ingegneria

No esperienza pregressa

· Collaboratore di agenzia in attività finanziaria

Agenzia in attività finanziaria ricerca diplomati o laureati anche prima esperienza da avviare alla carriera di collaboratore di agenzia in attività finanziaria.

Si offre:

- sistema di provvigioni, incentivi mensili e premi annuali di sicuro interesse

- possibilità di avere alle spalle un gruppo serio, strutturato e professionale

- formazione tecnica e commerciale continua con progetto strutturato

- programma di inserimento con fisso mensile

- portafoglio clienti attivo

- possibilità di crescita personale

Si richiede:

- voglia di intraprendere una carriera da libero professionista

- dinamicità, entusiasmo e ambizione professionale

- predisposizione al lavoro per obbiettivi e capacità negoziali

· Stage addetto/a back office commerciale estero

La risorsa, con adeguato affiancamento, si occuperà di:

o lnserire ordini a sistema e gestire il processo di evasione dell'ordine del cliente

o Fornire assistenza di post-vendita ai clienti

o Preparare la documentazione relativa alle spedizioni

o Controllare e verificare l'andamento di evasione degli ordini

o Collaborare attivamente con i sales manager e gli aItri uffici aziendali

Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione.

Caratteristiche del candidato/a:

o Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola e/o francese sia scritta che parlata

o Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel

o Ottima predisposizione ad apprendere e al lavoro in team

o Completano il profilo una buona dialettica, dinamicità e buone doti organizzative.

· Impiegato/a commerciale estero junior

Per ampliamento del nostro organico interno siamo alla ricerca di una figura giovane da inserire, formare e far crescere all'interno del nostro team commerciale estero.

Principali mansioni saranno:

o Gestione pacchetti clienti

o Inserimento ed evasione ordini

o Supporto al cliente nella fase di post-vendita

o Ampliamento pacchetto clienti con relativa gestione delle offerte commerciali.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

o Ottima conoscenza della lingua francese (orale e scritta)

o Fluente conoscenza della lingua inglese

o Ottima conoscenza del pacchetto office ed in particolare di Excel

o Disponibilità ad effettuare brevi trasferte all'estero

o Orario di lavoro full time, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

o Disponibilità immediata.

o Inserimento iniziale con contratto di apprendistato professionalizzante. I dettagli contrattuali saranno definiti in fase di colloquio.

o Non è richiesta pregressa esperienza nella mansione; indispensabile conoscenza fluente di francese ed inglese

· Autista Pat. C con CQC

Si cerca n. 1 autista pat. C con CQC in corso di validità per uso compattatore per raccolta rifiuti.

Si richiede un minimo di esperienza nella guida di camion.

· Stagista per studio legale

Si ricerca stagista per Studio Legale.

E' necessario essere iscritti presso la facoltà di Giurisprudenza o Scienze dei servizi giuridici ed avere la possibilità di attivare lo stage tramite università.

· Cercasi pizzaiolo

- 1 pizzaiolo con esperienza

- 1 aiuto pizzaiolo

per lavoro part time serale dalle 18 alle 24

· Collaboratori/trici legali

Cercasi collaboratori/collaboratrici legali con laurea in giurisprudenza per studio legale con sede a Parma.

Si richiedono buona dimestichezza con il pacchetto Office, serietà e ottime capacità organizzative. Essenziale è la residenza/domicilio a Parma o provincia.

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca figure professionali negli ambiti qui elencati:

- OPERATORE DI LINEA SU 3 TURNI

- CARRELLISTA/MAGAZZINIERE

- MONTATORE MECCANICO

- ESPERTA CONTABILE

OPERAIE/I ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO COSMETICI

Ricerca per azienda operante nel settore cosmetico n. 2 OPERAE\I ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO COSMETICI.

Le risorse, inserite in produzione, si occuperanno di confezionamento cosmetici su linea. Desideriamo entrare in contatto con candidati che abbiano maturato precedente esperienza nella medesima mansione, anche breve. Completano il profilo: domicilio in zona, disponibilità immediata al lavoro, buona manualità, serietà, forte propensione al lavoro e ad apprendere.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Mezzani (PR)

Orario di lavoro: turni 6.00/14.00 - 14.00/22.00

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

OPERAI/E SETTORE ALIMENTARE

Ricerca per azienda cliente 5 OPERAI/E SETTORE ALIMENTARE.

Per azienda di lavorazioni alimentari cerchiamo operai/e con precedente esperienza in produzione e confezionamento alimentare che siano in possesso di attestato haccp. Importante essere domiciliati in zona, con disponibilità immediata al lavoro su turni. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.

Si richiede:

Esperienza nel settore alimentare Possesso attestato HACCP Disponibilità immediata al lavoro Domicilio in zona

Luogo di lavoro: Montechiarugolo (PR)

Orario di lavoro: turni

La ricerca si intende rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

OPERAI/E ALIMENTARI CAMERA BIANCA

Ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare 5 operaie/i per la camera bianca.

Le risorse, inserite sulla linea di produzione in camera bianca, si occuperanno del confezionamento di prodotti alimentari. Desideriamo entrare in contatto con candidate/i che abbiano maturato precedente esperienza nella mansione anche breve. Richiesto preferibilmente domicilio in zona, disponibilità al lavoro su due turni (06.00-13.30, 13.30-21.00) e possesso del corso per alimentaristi e sulla sicurezza generale. Indispensabili doti di velocità, precisione e buona manualità.

Si offre contratto a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Langhirano

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

MAGAZZINIERI-CARRELLISTI CON PATENTINO

Ricerca per azienda cliente N° 2 magazziniere/carrellisti in possesso del patentino per la conduzione del muletto.

La risorsa, inserita in magazzino, si occuperà di carico/scarico e movimentazione merce con l'utilizzo del carrello elevatore a due staffe. Desideriamo entrare in contatto con candidati che abbiano maturato precedente esperienza nella medesima mansione ed in possesso dell'abilitazione per la conduzione del carrello elevatore. Completano il profilo: serietà, domicilio in zona e disponibilità immediata al lavoro.

Si offre contratto a tempo determinato.

Orario di lavoro: 2 turni o spezzato

Luogo di lavoro: Mezzani (PR).

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

OPERAI/E DI PRODUZIONE

Ricerca per azienda cliente N° 15 OPERAI/E DI PRODUZIONE.

Le risorse, inserite in produzione, si occuperanno di confezionamento su linea. Desideriamo entrare in contatto con candidati che abbiano maturato precedente esperienza nella medesima mansione. Completano il profilo: domicilio in zona, buona manualità, disponibilità immediata e serietà.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione.

Luogo di lavoro: Noceto (PR).

Orario di lavoro: 3 turni

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

OPERAIE/I ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO

Ricerca per azienda cliente n. 5 OPERAI\E ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO.

Le risorse, inserite in produzione, si occuperanno di confezionamento su linea. Desideriamo entrare in contatto con candidati che abbiano maturato precedente esperienza nella medesima mansione, anche di breve durata. Completano il profilo: buona manualità, serietà, disponibilità immediata, residenza in zona e flessibilità.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione.

Orario di lavoro: su 3 turni o spezzato

Luogo di lavoro: Casalmaggiore (CR)

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

Zona Parma:

- Addetti alla ristorazione PART TIME (aiuto cucina, camerieri, addetti alla ristorazione veloce) disponibili a lavorare su turni compresi serali e fine settimana. Ricerchiamo personale fortemente flessibile e immediatamente disponibile

- Addetto/a montaggio meccanico con esperienza, buona manualità e preferenziale il possesso di diploma o qualifica.

- Addetto/a lavorazioni meccaniche su macchine cnc (tornio, fresa, piegatrice, etc) con pregressa esperienza.

- Conduttori di Linea con esperienza nella attivazione e manutenzione della linea di produzione. E' richiesta esperienza nel coordinamento delle persone.

- Carrellisti in possesso del patentino disponibili al lavoro su turni, automuniti

CORSO GASTRONOMO BANCONISTA: Gratuito e rivolto a candidati disoccupati, Lo scopo è quello di promuovere un percorso formativo volto alla formazione di GASTRONOMO BANCONIERE la figura, una volta formata, sarà in grado di operare nella preparazione e gestione del banco gastronomia in tutti i suoi aspetti

Zona Langhirano

- Addetto alle lavorazioni alimentari, buona manualità, in possesso di diploma/qualifica, disponibile al lavoro su 3 turni.

- Magazziniere, con esperienza e in possesso di patentino del carrello in corso di validità.

OFFERTE DI LAVORO

· Impiegato/a back office commerciale con ottima conoscenza del francese e dell’inglese, parlato e scritto. Ricerchiamo per aziende di Parma settore metalmeccanico e gomma-plastica.

· Operaio chimico, per importante azienda di Sorbolo/Mezzani, ricerchiamo candidati con esperienza in ambito produttivo, preferibilmente su linee automatiche e semi-automatiche per attività di confezionamento e fine linea.

· Periti elettrici neo-diplomati/elettricisti, ricerchiamo per aziende di Parma, preferibile esperienza pregressa nel ruolo di elettricista o banconista magazzino elettrico e buona conoscenza del disegno tecnico.

· Operatori di linea addetto al taglio ferro, per importante azienda metalmeccanica ricerchiamo addetti alla conduzione dell'impianto di taglio ferro e lamiere, preparazione di trance e presse metalmeccaniche. Attività di preparazione, controllo qualità del prodotto, taglio e rifinitura.

· Tirocinante addetto assemblaggio meccanico, si occuperà dell'assemblaggio, montaggio a banco e linea, attrezzaggio e utilizzo strumenti di misura.

· Impiegato/a amministrativo/a, per diverse aziende e studi di Parma, in possesso di nozioni contabili fino alla scrittura del bilancio, in full time e part time. Si richiede completa autonomia nel ruolo.

· Addetto/a pulizie/disinfestazione/mensa, ricerchiamo per imprese di pulizie di Parma, candidati con esperienza pregressa nelle pulizie industriali in part time mattino o pomeriggio. E’ richiesta auto propria per raggiungere cantieri anche fuori Parma.

· Magazziniere/carrellista/autista, ricerchiamo per importanti aziende di Parma, operanti nel settore alimentare, metalmeccanico e commercio, magazzinieri/carrellisti e autisti con patente C/CQC e patentino muletto.

· Manutentore elettromeccanico/manutentore termoidraulico industriale, per importante azienda operante nel settore dei servizi. Si richiede maturata esperienza nel ruolo ed autonomia nelle attività.

· Operatore cnc, per azienda di Parma, lavoro su macchine avanzate a controllo numerico. Si richiede ottima conoscenza del disegno meccanico, avviamento, impostazioni e variazioni sulla macchina cnc. Ne seguirà la lavorazione e verificherà il prodotto con le sue conformità.

· Lamierista/piegatore, ricerchiamo per azienda di Parma, operatori su impianti taglio laser acciaio inox, levigatura pezzi, piegatura ed attività di carpenteria medio-pesante. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo.

· Cameriere/a, per importante catena di ristoranti, siamo alla ricerca di camerieri part time 15H settimanali, richiesta minima esperienza nel settore della ristorazione.

· Scaffalista/addetto vendite, ricerchiamo per catena di punti vendita, part time 24H settimanali, richiesta minima esperienza nel settore. Preferibile automuniti.

· Segretaria generica, ricerchiamo per azienda di Parma, esperienza pregressa nel ruolo, buona dimestichezza con i principali sistemi informatici, disponibilità anche a part time.

