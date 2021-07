Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: esame in Cciaa

La Camera di commercio di Parma ricorda che l'esame per il ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea si terrà il giorno 3 agosto 2021- ore 9,30 nella sede camerale in via Verdi 2. Saranno ammessi coloro che presenteranno la domanda d'esame entro e non oltre il 22 luglio 2021 ore 12. Per informazioni rivolgersi all'ufficio REA ALBI E RUOLI - email albiruoli@pr.camcom.it

Modalità di presentazione: per prevenire e contenere il contagio da Covid-19, si potranno presentare le domande fino al 22 luglio previo appuntamento, inviando email ad: albiruoli@pr.camcom.it specificando la modalità di pagamento, così come riportato nella domanda di esame. L'ufficio riceverà gli utenti preferibilmente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 direttamente all’ufficio Albi e Ruoli della sede camerale di Via Verdi, 2, 43121 Parma, 4°piano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 luglio.