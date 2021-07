Formazione e imprese: le nuove iniziative di Cisita

Dall’idea al concept: ascoltare il mercato e generare idee per innovare il prodotto

L’analisi della voce del cliente (VOC) è una forma fondamentale di intelligence sul mercato. La VOC non è focalizzata sulla valutazione di idee e soluzioni esistenti, ma sulla ricerca di informazioni che fungano da fondamento e fonte di ispirazione per soluzioni innovative. Il corso in programma il 14 settembre ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per “fare innovazione” partendo dall’ascolto sistematico del mercato, che offre informazioni accurate su bisogni ed attese del cliente, oltre ad una mappatura della concorrenza.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Vendita online: accorgimenti e presupposti di efficacia

Sappiamo bene che i clienti sono propensi all’acquisto se sono certi di trarne un vantaggio e che persuadere in remoto è più difficile. Per questo motivo è indispensabile conoscere i principi della vendita pull, ovvero quell’approccio che attrae il cliente e lo persuade senza farlo oggetto di fastidiose pressioni. Quando si passa dall’incontro in presenza a quello online, per il cliente è molto più facile trovare scuse per declinare la proposta: ecco perché bisogna avere il pieno controllo della situazione.

Il corso che si terrà il prossimo 16 settembre è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nei diversi processi commerciali.

Quanto capiamo della nostra busta paga?

Obiettivo del corso organizzato il 16 settembre è quello di garantire la formazione teorica e pratica sugli aspetti fondamentali del Libro Unico del lavoro e sul passaggio dalla retribuzione lorda alla retribuzione netta in busta paga.

