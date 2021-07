Nuove nomine in Fondazione Monteparma

Nella seduta odierna il Consiglio Generale di Fondazione Monteparma ha eletto all’unanimità monsignor Lorenzo Montenz quale membro e la Irene Rizzoli alla carica di consigliere di amministrazione dell’ente. Le nomine si sono rese necessarie per reintegrare la composizione dei due Organi collegiali a seguito della recente scomparsa di don Alfredo Bianchi, componente del Consiglio Generale dal dicembre 2018, e della nomina il 23 aprile scorso alla presidenza della Fondazione dell’avvocato Bonati, che ha conseguentemente lasciato vacante un posto in Consiglio di Amministrazione. Diplomato in arpa e laureato in Filosofia, il professor don Lorenzo Montenz è Direttore dell’Archivio storico diocesano di Parma, Canonico della Cattedrale e Docente di arpe storiche e basso continuo presso il Conservatorio di Anversa. Dal 2018 è stato nominato Responsabile del progetto culturale diocesano. La scelta di don Montenz è avvenuta all’interno di una terna di nominativi designati, come statutariamente previsto, dalla Diocesi di Parma, congiuntamente alla Diocesi di Fidenza. Laureata in Economia e Commercio e con importanti successi sportivi alle spalle, Irene Rizzoli è Amministratore delegato della Delicius Rizzoli S.p.A., oltre ad essere Presidente di Cisita Parma e membro dei Consigli di Amministrazione della Fondazione Collegio Europeo di Parma, della Scuola Europea di Parma, del Centro Agroalimentare e Logistica di Parma, del Centro Etica Ambientale di Parma e di Mister Smart Innovation Scrl.

Svolte nel rispetto dei valori contenuti nella “Carta delle Fondazioni” emanata dall’ACRI e nel Protocollo d’Intesa ACRI-MEF, le nomine hanno consentito di arricchire gli Organi collegiali della Fondazione con importanti professionalità afferenti ad ambiti diversi Per informazioni: Fondazione Monteparma Tel. 0521 203413 e-mail: info@fondazionemonteparma.it nell’ottica di garantire una vicinanza sempre più efficace di tale istituzione ai bisogni e alle aspirazioni del territorio. “In occasione delle nomine il pensiero di tutti i membri del Consiglio Generale è andato subito al compianto don Alfredo Bianchi, alla saggezza e all’efficacia con cui ha sempre collaborato ai lavori dell’Organo – ha dichiarato Mario Bonati, Presidente di Fondazione Monteparma – Don Lorenzo Montenz e Irene Rizzoli sapranno sicuramente offrire un apporto significativo, in termini umani e professionali, all’azione di Fondazione Monteparma a sostegno della società locale”. A seguito delle odierne nomine, la “squadra” della Governance di Fondazione Monteparma, presieduta da Mario Bonati, è al completo e risulta così composta: nel Consiglio Generale Patrizia Bonardi (Vice Presidente), Vittorio Dall’Aglio, Enrico Gaibazzi, Gualtiero Ghirardi, Federica Malaspina, Angelo Stecconi, Luca Trentadue, Giuseppe Zammarchi e il neoeletto mons. Lorenzo Montenz; nel Consiglio di Amministrazione Roberto Arduini (Vice Presidente), Renata Livraghi, Nicola Rinaldi, Giulio Tagliavini e la neo eletta Irene Rizzoli.