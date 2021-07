Formazione e imprese: le nuove iniziative di Cisita

Chiusura estiva

Gli uffici di Cisita Parma rimarranno chiusi dal 2 agosto al 20 agosto 2021 compresi, riapriranno regolarmente lunedì 23 agosto con i consueti orari (9.00-13.00 e 14.00-18.00, dal lunedì al venerdì).

Lo staff augura a tutti Buone Vacanze!

Allenamento comportamentale

Prestiamo attenzione a chi cattura la nostra curiosità, confidiamo in chi ci dimostra sicurezza e competenza, rispondendo alle nostre domande interiori. Dote innata o comportamento che può essere appreso? Il corso che inizierà il prossimo 17 settembre vuole fornire le tecniche di base per migliorare lo stile di relazione, allenandosi e acquisendo strumenti di semplice utilizzo estremamente efficaci. Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Motivare in tempi di incertezza

Ogni organizzazione ha bisogno di persone competenti e motivate, che sappiano far fronte alle situazioni di difficoltà ed ai periodi turbolenti. I responsabili di team e reparto possono fare molto per mantenere e migliorare motivazione e performance dei loro collaboratori: questo percorso, in programma dal 20 settembre, propone in modo concreto cosa si può mettere in campo per trainare e sostenere il team, partendo da come curare la propria motivazione di leader. Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it