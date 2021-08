Offerte di lavoro Unimpiego

INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO (RIF.58469) per azienda metalmeccanica. La risorsa, inserita in Ufficio Tecnico, si occuperà di progettazione meccanica utilizzando programmi CAD 2D e 3D. Si richiede: laurea in ingegneria meccanica, buona conoscenza della lingua inglese, padronanza di un programma di progettazione meccanica (Solidworks o Inventor o altri equipollenti), precisione, serietà, orientamento al lavoro di squadra. L’esperienza pregressa in analoga mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature di neolaureati da formare.

IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE (RIF. 58768) La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: redazione delle offerte commerciali, contatto con i clienti, ricezione e inserimento ordini nel gestionale aziendale, organizzazione delle spedizioni. Si richiede: diploma preferibilmente ad indirizzo economico, buona conoscenza della lingua inglese, motivazione all’apprendimento, orientamento al cliente. L’esperienza, anche breve, in analoga mansione costituisce titolo preferenziale. Sede di lavoro: provincia di Parma.

PERITO ELETTRONICO JUNIOR (RIF. 58755) per azienda metalmeccanica operante nel settore impiantistico. La figura ricercata si occuperà della realizzazione di schemi elettrici. Si richiede: diploma, conoscenza elettrotecnica in area automazione industriale, conoscenza del Cad elettrico (preferibilmente IGE XAO), conoscenza delle normative per la sicurezza. L’esperienza - anche breve - nella mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature di neodiplomati al primo impiego.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO (RIF. 58712) per azienda metalmeccanica operante nel settore impiantistico. La risorsa si occuperà della stesura delle offerte commerciali, conferme d’ordine, passaggi dati, ordini interni ai tecnici, relazioni clienti Italia/estero, attività di mailing. Si richiede: conoscenza fluente della lingua inglese, esperienza pregressa nel ruolo, orientamento al cliente e al problem solving. La conoscenza del francese e la provenienza da aziende metalmeccaniche che producono macchine e impianti costituiscono titoli preferenziali.

RESPONSABILE COMMERCIALE (RIF.58782) per azienda operante nella progettazione, installazione, assistenza e manutenzione di sistemi di videosorveglianza e antintrusione. La mansione prevede lo sviluppo delle attività di vendita, fidelizzazione e ampliamento portafoglio clienti, gestione dei clienti acquisiti. In particolare, la risorsa si occuperà dello studio del mercato di riferimento e scouting nuovi clienti, sviluppo, gestione ed incremento del fatturato generato. Si richiede: diploma tecnico o laurea ad indirizzo elettronico, conoscenze tecniche del settore di riferimento, esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente in aziende del settore o affini, disponibilità alle trasferte, spiccate capacità di negoziazione, comunicative e commerciali. Completano il profilo: dinamismo, proattività, orientamento al cliente e al lavoro per obiettivi.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O JUNIOR (RIF. 58756) per azienda operante nel settore della produzione, lavorazione e trasformazione materie plastiche. La giovane risorsa, inserita in area amministrativa, si occuperà di prima nota, registrazione fatture passive, registrazione contabile dei movimenti bancari. Requisiti: diploma in materie economiche, predisposizione e motivazione all’apprendimento. Sede di lavoro: provincia di Parma.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O (RIF. 58854) La figura ricercata si occuperà della contabilità aziendale: registrazione fatture, pagamenti, home banking, Enasarco, adempimenti fiscali, predisposizione documentazione per il bilancio annuale, inserimento ordini, ddt, note di accredito, recupero crediti. Si richiede: diploma ad indirizzo economico; preferenziale esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: provincia di Parma.

ATTREZZISTA MECCANICO (RIF. 58226) per azienda metalmeccanica, con sede in provincia di Parma. Si richiede: diploma di perito meccanico o formazione professionale, capacità di utilizzo tornio, fresa, rettifica, capacità di lettura del disegno tecnico, motivazione e flessibilità. L’esperienza, anche breve, in analoga mansione costituisce titolo preferenziale.

ADDETTA/O AL MAGAZZINO, SPEDIZIONI E CONFEZIONAMENTO (RIF. 58507) La giovane risorsa, a riporto del Responsabile di Produzione e in parte del Responsabile Commerciale, si occuperà delle spedizioni giornaliere ai clienti nazionali ed esteri. In particolare, la figura ricercata si occuperà di: controllare quotidianamente gli impegni interni, prelevare dal magazzino gli articoli relativi agli ordini e predisporli per la spedizione al cliente, consegnare le segnalazioni relative agli articoli non disponibili in magazzino o sotto scorta, confezionare gli articoli finiti, predisporre i documenti relativi alle spedizioni giornaliere con utilizzo del gestionale aziendale e dei programmi relativi ai corrieri, in particolare DDT, bolle, packing list, effettuare quotidianamente l’avviso dei carichi ai corrieri, utilizzo del carrello elevatore e dei mezzi aziendali quando necessario. Requisiti: diploma di scuola superiore, buone doti relazionali, padronanza del pc, patente B. L’esperienza nella mansione, anche breve, costituisce un requisito preferenziale.

SALDATORE A FILO (RIF. 58711) per azienda operante nel settore della carpenteria e fabbricati metallici. Si ricerca una risorsa che abbia maturato esperienza, anche breve, nella saldatura a filo. Completano il profilo: conoscenza del disegno meccanico, precisione e buona manualità.

MANUTENTORE MECCANICO (RIF. 58852) per azienda operante nel settore alimentare, in provincia di Parma. La risorsa si occuperà della manutenzione preventiva, ricerca guasti e riparazione di macchinari ed impianti. Si richiede: diploma tecnico, esperienza e autonomia nella mansione, orientamento al lavoro di squadra e al problem solving.

