I nuovi corsi di Cisita Parma

La comunicazione in azienda

Come individuare i comportamenti idonei a creare valore per le organizzazioni, prevenendo i conflitti e potenziando la capacità di fare squadra? Il corso che inizierà il prossimo 23 settembre ha come obiettivo condividere metodi e tecniche di comunicazione empatica per gestire in modo efficace le relazioni interne ed esterne, sviluppare la catena interna di fornitura e aumentare la soddisfazione del cliente esterno.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Difendere il prezzo per creare valore nella vendita

Molti commerciali sono spesso posti di fronte ad un aut-aut: cedere sul prezzo o rinunciare all’affare. In realtà esiste una strategia efficace che toglie potere al cliente ed evita di ridurre drasticamente i propri margini di guadagno. Il corso in partenza giovedì 23 settembre parlerà proprio di cosa fa davvero la differenza.

Fake selling

Quali sono gli errori inconsapevoli che dimezzano le vendite? Sarà questo il tema del terzo corso in programma il prossimo 23 settembre che esaminerà gli atteggiamenti sbagliati, le strategie obsolete e poco efficaci e le “zavorre comunicative” che impediscono al cliente di dare credito e fiducia al venditore e gli fanno preferire prodotti o servizi di altri concorrenti.

