I nuovi corsi di Cisita Parma

Buste paga – Livello avanzato

L’obiettivo del corso in partenza il prossimo 23 settembre è quello di approfondire la materia di base attraverso nozioni ed esercitazioni pratiche, fornire autonomia nella gestione del personale nonché nell’elaborazione mensile e annuale dei conteggi e delle dichiarazioni obbligatorie.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it



Gestire modelli di calcolo con l’utilizzo di Microsoft Excel (livello intermedio)

Per un’azienda è di grande importanza gestire ed organizzare i dati economici in modo efficiente, al fine di ottenere risultati strategici in moltissime attività, quali le vendite, il marketing, il servizio clienti e la contabilità. Il corso in programma dal 28 settembre fornirà le competenze necessarie per la costruzione di modelli per il controllo dei dati dell’Impresa: partendo dal foglio bianco per arrivare al modello software Excel.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it



“Emotional influencer”: una competenza fondamentale per i leader di oggi

Non basta spiegare con chiarezza per avere la certezza di essere compresi e seguiti. Oggi le persone hanno sempre più necessità anche in azienda di rapportarsi con figure che sappiano farsi seguire mantenendo aperto un canale anche emotivo. Il corso che si terrà il prossimo 29 settembre si propone di fornire metodologie e strumenti finalizzati a diventare un “Emotional influencer” positivo, anche a distanza, esplorando i comportamenti e gli atteggiamenti che fanno la differenza in azienda.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it