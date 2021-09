Come entrare nei mercati internazionali dopo la crisi globale

Le aziende italiane sono al centro di una vera e propria rivoluzione. Il modo di fare business sta cambiando e occorre essere aggiornati se si vuole competere sui mercati esteri. Il corso in programma il prossimo 30 settembre si propone di mettere a fuoco le diverse metodologie di analisi, pianificazione, presa di contatto, costruzione e mantenimento di una struttura commerciale all’estero dopo la crisi globale, avvalendosi delle nuove strategie.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Strumenti operativi per una gestione snella dell’Ufficio Estero

Spesso, nelle aziende, quello che viene definito “ufficio estero” è frammentato in reparti differenti che, di frequente, non collaborano tra loro. Il percorso in partenza dal prossimo 6 ottobre ha lo scopo di mettere ordine nell’assetto aziendale, creando un team di lavoro coeso, dedicato al settore estero.

La gestione degli Audit interni in presenza e da remoto

Il corso, in programma il prossimo 11 ottobre, intende fornire gli strumenti e le competenze necessarie per svolgere un audit in presenza o da remoto. Si partirà dai principi base della qualità e della norma UNI EN ISO 19011:2018 per arrivare a parlare delle informazioni documentate nel nuovo approccio dei sistemi di gestione e della conduzione delle attività di audit sui sistemi di gestione basati sulla HLS.

