Logistica e supply chain: un ciclo di webinar su tutte le novità

Prenderà il via il primo ottobre per proseguire ogni venerdì fino al 10 dicembre il percorso di webinar di aggiornamento “Il Venerdì della logistica” organizzato dall’Unione Parmense degli Industriali in sinergia con la propria Consulta Autotrasporto e Logistica.

In questa edizione sono undici gli appuntamenti, in aumento rispetto al passato per lasciare spazio a nuovi focus; infatti, oltre ad approfondire il quadro normativo, la contrattualistica, sicurezza, responsabilità, controlli e gli strumenti per accrescere l’efficienza dei processi logistici, gli incontri focalizzeranno l’attenzione anche sulla comunicazione in ambito logistico, sulla metodologia Six Sigma e su un innovativo progetto di reperimento di personale qualificato per l’autotrasporto, sia conto proprio che conto terzi.

"Le aziende che gestiscono per sé o per altri la catena logistica hanno necessità di muoversi nel rispetto dell’evoluzione normativa ma anche di restare agganciate ai processi innovativi - ha spiegato il direttore Upi Cesare Azzali - per questo gli incontri puntano ad offrire nuovi stimoli per accelerare su efficienza, qualificazione, sostenibilità ambientale ed economica, pilastri fondamentali su cui costruire il futuro delle imprese".

"Il settore della Logistica - ha aggiunto il capoconsulta Upi Leonardo Lanzi - ha dimostrato l’importanza di operare nella legalità e nell’efficienza, ponendosi come volano per l’economia del Paese e chiave di sviluppo industriale. Con questi incontri vogliamo ribadirne l’importanza e dare risposta alla partecipazione sempre più numerosa ai temi logistici".

Si comincia il primo ottobre con la presentazione del progetto “Randstad for driving”, poi a seguire l’8 ottobre “Introduzione alle metodologie Lean”, il 15 ottobre “La comunicazione per la logistica”, il 22 ottobre “Introduzione alla metodologia Six Sigma”, il 29 ottobre “La compilazione dei documenti nei trasporti nazionali ed internazionali”, il 5 novembre “Operazioni di carico e fissaggio: responsabilità e controlli”, il 12 novembre “Il controllo di gestione nella Supply Chain”, il 19 novembre “Aggiornamento normativa ADR”, il 3 dicembre “Il sistema logistico per l’e-commerce”, il 10 dicembre “Normativa in tema di tempi di guida e di riposo”.

Tutti gli incontri si terranno dalle 10 alle 12 on line su piattaforma Zoom; la partecipazione è aperta a tutti e gratuita per le aziende associate Upi. Per maggiori informazioni: tel. 0521/2266.