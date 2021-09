Gas Plus: Stefano Cao (ex Saipem) nuovo presidente, bene il primo semestre

Il consiglio di amministrazione di Gas Plus ha cooptato Stefano Cao, in sostituzione del consigliere dimissionario Giovanni Dell’Orto, e ha nominato il manager, fino allo scorsa primavera alla guida di Saipem, alla carica di presidente al posto di Davide Usberti il quale prosegue nelle sue funzioni di amministratore delegato.

Gas Plus nel primo semestre ha registrato ricavi in linea con quelli dello stesso periodo 2020 (41 milioni rispetto a 41,3 milioni), che comprendevano tuttavia componenti positive non ricorrenti per 0,6 milioni, e una lieve perdita netta di 0,3 milioni contro una rosso di 4,5 milioni coi primi sei mesi dell’anno scorso.

«Sono innanzitutto lieto che, nel primo semestre di svolta dopo i negativi effetti della pandemia, l’ingresso quale Presidente di Stefano Cao possa consentire al Gruppo di avvalersi della sua esperienza internazionale e nel contesto della transizione energetica e della sostenibilità per ulteriormente intensificare i propri programmi di sviluppo - ha detto Usberti - . Sul piano economico è importante rilevare come il primo semestre del corrente anno abbia dimostrato una ripresa della redditività del settore E&P (esplorazione e produzione, ndr), un forte progresso dell’investimento in Romania e una costante redditività delle attività del settore downstream".

"Al miglioramento del conto economico, rispetto al primo semestre dello scorso anno - continua Usberti - hanno contribuito soprattutto la ripresa degli scenari energetici ed il significativo aumento del prezzo degli idrocarburi. Confidiamo infine che dai provvedimenti governativi in corso di formazione scaturiranno indirizzi realistici e consoni all’impegno che un settore importante per il Paese, quale quello dell’E&P, sta esprimendo nel processo di transizione in atto».