Un voucher per tirocini e apprendistato: webinar sul bando Orientamento e lavoro

La Camera di commercio ha approvato un nuovo bando che destina contributi a fondo perduto (voucher) agli operatori economici (imprese e sooggetti iscritti al REA) che hanno già avviato o avvieranno PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, già alternanza scuola lavoro) e/o tirocini curriculari ed extracurriculari e contratti di apprendistato di primo e terzo livello nel periodo di tempo compreso tra il 1 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Il 20 settembre, alle ore 16, il bando Orientamento Lavoro 2021 verrà presentato alle imprese e agli operatori economici. Parteciperà all'incontro il personale camerale che seguirà il bando e risponderà in tempo reale ai quesiti formulati dai partecipanti. Sarà presente inoltre Carla Carloni, funzionaria di Infocamere, che spiegherà la modalità di invio telematico della domanda di contributo attraverso la piattaforma Webtelemaco. Per partecipare all'incontro è necessario compilare il form di iscrizione presente sul sito www.pr.camcom.it.

Cosa finanzia il bando? Interventi per l’inserimento di nuove risorse provenienti dal mondo scolastico e della formazione superiore e universitaria, attraverso l’attivazione di: PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola lavoro); stage/tirocini attivati con IFTS; stage/tirocini attivati con ITS; stage/tirocini attivati con l’Università; contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello); contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello). Chi sono i beneficiari? Gli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda: abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Parma; siano attivi e iscritti al Registro delle Imprese o al REA della Camera di commercio di Parma.

A quanto ammonta il voucher? Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda, anche prevedendo più interventi. L’importo complessivo del voucher non potrà superare i 3.000,00 euro. Questo il dettaglio di importi e casistiche: euro 500,00 per PCTO (la cui durata non sia inferiore a 70 ore); euro 1.000,00 per stage/tirocinio attivato con IFTS (la cui durata non sia inferiore a 200 ore); euro 1.000,00 per stage/tirocinio attivato con ITS (la cui durata non sia inferiore a 200 ore); euro 1.000,00 per stage/tirocinio attivato con Università (la cui durata non sia inferiore a 200 ore); euro 1.500,00 per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello); euro 1.500,00 per contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).

Le tempistiche? Saranno presi in considerazione i PCTO, i tirocini e i contratti di apprendistato svolti a partire dal 1° maggio 2021 fino al 30 giugno 2022. Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, allo sportello online “Contributi alle imprese”, attraverso il sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 30 settembre alle ore 21:00 del 31 dicembre 2021. Domande inviate prima o dopo tale data non verranno accettate. Valutazione delle domande e graduatoria: la valutazione delle domande avverrà con una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale, verrà formata la graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dalla data e ora di ricezione della domanda telematica.

Il contributo sarà erogato previa rendicontazione delle attività svolte, da presentare entro il 31 agosto 2022. A breve verranno pubblicate sul sito www.pr.camcom.it la guida alla compilazione telematica della domanda e il modello di domanda.

Per informazioni: Servizio Affari economici, ufficio Promozione, email: alternanza@pr.camcom.it, tel. 0521 210257.246.