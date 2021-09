Formazione e imprese: tre nuovi corsi del Cisita

Accountability – Andare oltre il compito assegnato

Il corso in programma il prossimo 12 ottobre si rivolge a leader, CEO, imprenditori e manager con l’esigenza di migliorare a 360° il proprio impatto sull’organizzazione aziendale. Come? Tramite un percorso di crescita e cambiamento partendo da una nuova consapevolezza sulla propria influenza personale, passando attraverso una nuova percezione di responsabilità verso il team, fornendo una serie di insight sulle azioni per aumentare la propria efficacia personale.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Il responsabile di funzione e la gestione dei collaboratori

Dirigere un’azienda, una funzione o un reparto, significa seguire i clienti, assumere decisioni, gestire collaboratori, in qualche caso svolgere attività operative. Il corso in partenza il prossimo 14 ottobre ha lo scopo di chiarire il ruolo che ogni responsabile deve esercitare all’interno dell’azienda, fornendo alcuni strumenti utili per presidiare tutte le attività.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Il Rendiconto finanziario

Il corso in programma il prossimo 15 ottobre vuole fornire la metodologia operativa per la costruzione del rendiconto finanziario e gli strumenti per procedere nell’analisi dei contenuti. Con l’ausilio di casi concreti, si procederà alla costruzione di un rendiconto finanziario partendo da un bilancio di esercizio e si analizzeranno tutte le aree in cui il rendiconto è costituito.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it