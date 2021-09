Le aziende di Parma alle prese con la Brexit: webinar mercoledì 22 settembre

A che punto siamo con la Brexit? Mercoledì 22 settembre, dalle 10 alle 13, le imprese parmensi sono invitate a seguire il webinar organizzato da Camera di commercio di Parma e ICE Londra per condividere le nuove informazioni e gli approfondimenti sugli adempimenti per chi esporta ed importa.

Saranno in collegamento Gabriella Migliore - Responsabile Brexit Help Desk dell'Agenzia ICE di Londra – con l’intervento “Brexit: a che punto siamo?” ed Elena Bozza - Avvocato doganalista Legalitax di Roma – che interverrà su “I rapporti commerciali con il Regno Unito: come garantire convenienza, fluidità e appeal commerciale”. Al termine sarà dato ampio spazio alle domande del pubblico.

La partecipazione, gratuita, sarà riservata alle imprese parmensi, previa iscrizione online sul sito www.pr.camcom.it. Per informazioni e quesiti contattare la segreteria organizzativa della Camera di commercio: promozione@pr.camcom.it – tel. 0521 210280.246