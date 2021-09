Assemblea generale del Gia: si parla di innovazione e sostenibilità con tanti ospiti

E' in calendario per martedì 21 settembre alle 17,30 l'assemblea generale del Gruppo Imprese Artigiane (Gia). Al Circolo di Lettura, in via Melloni 4, si parlerà di “Imprese e sostenibilità: filiere, sinergie, territorio”.

Moderati da Dario Di Vico del Corriere della Sera, interverranno Giuseppe Iotti, presidente del Gia, Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Maria Paola Chiesi, presidente Consorzio Forestale KilometroverdeParma, e Marco Pedroni, presidente Coop Italia, durante l’assemblea annuale del Gruppo Imprese Artigiane.

"Abbiamo chiamato ospiti importanti - commenta il presidente Iotti - perché vorremmo dare il messaggio che per noi la sostenibilità energetica ed ambientale non è un luogo comune di tutte le narrazioni associative ed aziendali, che magari non vanno oltre agli enunciati o ad azioni simboliche. Significa invece entrare, nei vari settori, nella carne viva dei problemi. Discutere gli strumenti tecnici e culturali per misurare l'impatto delle materie prime che utilizziamo, delle lavorazioni che facciamo, del destino dei nostri prodotti una volta che diventino rifiuti, della sostenibilità economica dell'uso di materie prime secondarie che diventino nuovi prodotti, dell'utilità di nuove tecnologie per questi obiettivi. Il cuore della sostenibilità è in fondo il rovesciamento della logica del consumo, garantendo ugualmente qualità del prodotto e del servizio al consumatore, che si accompagni alla qualità di una sua vita più pulita. Creare sostenibilità economica al riuso dei prodotti, alla loro riparazione, a che siano pensati sin dall'inizio per durare e per potere essere riciclati senza determinare problemi collaterali pesanti. L'avanzamento tecnologico per noi non deve essere fine a se stesso, ma finalizzato alla soluzione di questi problemi. In questo mondo nuovo le piccole imprese e l'artigianato possono essere centrali, purché non prevalga la linea, purtroppo presente, di strumentalizzare questi temi per rafforzare chi è già forte e procedere in direzioni oligopolistiche a vantaggio solo dei soggetti che le perseguono. L'associazionismo ha anche questo obiettivo di rappresentare a livello sociale e politico questa nostra diversa concezione di sviluppo, in un dialogo costruttivo con tutti.>

L’evento, organizzato con il contributo di Crédit Agricole e con il supporto di Cisita, si terrà al Circolo di Lettura di Via Melloni nel rispetto delle regole anti Covid in vigore.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli imprenditori interessati, previa registrazione all'indirizzo e-mail info@gia.pr.it.