Crédit Agricole, successo per l'opa: aderisce il 97,5% delle azioni di FriulAdria

Va a segno l’opa di Crédit Agricole Italia su FriulAdria. Al termine del periodo di offerta, si legge in una nota, le adesioni sono state pari al 97,5% circa delle azioni oggetto dell’offerta. Il Credit Agricole, che già deteneva l’82,3% del capitale, ha rilevato grazie all’opa un ulteriore 16,8%, salendo così al 99,1% di FriulAdria.

Il commento di Chiara Mio, presidente di CA FriulAdria:



“L’adesione altissima all’opa da parte dei soci rappresenta un’ulteriore conferma del profondo radicamento nel territorio del Gruppo Crédit Agricole nel nostro Paese, che ha investito una cifra importante per assicurare a tutti i soci una buona remunerazione. È il modo in cui Crédit Agricole ha lavorato tutti i giorni in Italia da più di 40 anni, valorizzando tutti i territori in cui è presente e costruendo relazioni durature con le comunità”.

Carlo Piana, direttore generale di CA FriulAdria, aggiunge:



“Il bilancio dell’opa è di un successo pieno. Dopo l’accoglienza positiva al lancio, i nostri soci hanno confermato con i fatti di aver apprezzato l’offerta del Gruppo Crédit Agricole, plebiscitandone l’adesione. Continueremo a investire nell’economia reale del territorio, mettendo a disposizione di imprese e famiglie – insieme al capitale - tutte le nostre competenze, per avere un impatto positivo e duraturo sull’economia del Nord Est. Ci tengo a ringraziare in particolare i colleghi della nostra rete, che si sono impegnati al meglio per affiancare i soci e aiutarli a rispondere”.