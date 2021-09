Origine delle merci, project management, netiquette: i nuovi corsi del Cisita

Origine delle merci: nuovi approcci di crescita aziendale 2021

Il corso in programma il prossimo 19 ottobre vuole analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, dal “made in” al trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i Paesi con accordi di libero scambio con l’UE, esaminando i documenti relativi all’origine delle merci e alla modalità di emissione e le possibili sanzioni in caso di irregolarità.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it.

Project Management – Preparazione alla Certificazione PMP 2021

Il corso, in partenza dal prossimo 19 ottobre, si pone l’obiettivo di accompagnare chi ogni giorno gestisce progetti in un percorso di formazione che prepara all’esame per il conseguimento della certificazione PMP®, secondo le modalità che sono state modificate dal PMI a partire da gennaio 2021. Un docente certificato PMI® condurrà il corso per preparare il partecipante ad affrontare l’esame PMP®.

Netiquette

Netiquette, sappiamo davvero “comportarci bene” in rete? Molti hanno iniziato ad utilizzare le e-mail da autodidatti, complice anche il futuro sviluppo del lavoro in remoto e smart, di conseguenza si continua a commettere errori che creano costi e conflitti in campo lavorativo. Questo breve corso in programma il prossimo 25 ottobre favorisce un utilizzo efficiente ed efficace della posta elettronica.

