Progetto Eco-Pack, al via la fase finale: lunedì incontro al Cisita

Il progetto “Eco-Pack. Modellizzazione delle competenze per l’adozione delle tecnologie avanzate di packaging”, promosso da Fondirigenti e sviluppato sul territorio dell’Emilia-Romagna è entrato nella sua fase conclusiva, rappresentata dai Focus Group dedicati alla validazione degli output finali prodotti da questa attività di ricerca.

L’iniziativa strategica è stata promossa da Fondirigenti – il Fondo Interprofessionale voluto da Confindustria e Federmanager – con l’obiettivo di individuare e definire quelle capacità e competenze manageriali e tecnico-professionali necessarie allo sviluppo di un packaging alimentare sostenibile, anche in riferimento alle implicazioni relative alla futura imposta denominata Plastic Tax, riferita alla produzione dei manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi).

Partita nel settembre dello scorso anno, l’attività di ricerca è stata sostenuta nei territori di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Bologna da Federmanager e da Confindustria ed è sviluppata da Cisita Parma (capofila), CIS (Reggio Emilia), Fondazione Aldini Valeriani (Bologna) e MISTER Smart Innovation (Bologna).

Nel quadro di questa iniziativa strategica, dunque, dopo la fase preliminare dedicata alla messa a punto dell’approccio metodologico da un lato e degli strumenti operativi di indagine dall’altro, e la pubblicazione, rispettivamente, del “Report di analisi”, del “Report di ricerca comparato sui casi di studio” e dei “Report di referenziazione delle competenze ai gruppi professionali”, si svolgeranno nei prossimi giorni i tre Focus Group di confronto sugli output finali della ricerca, rappresentati dalla ricognizione delle competenze e dei saperi, sia manageriali che tecnico-professionali, richiesti nel prossimo futuro per la transizione green.

Durante i Focus Group, che interesseranno i territori delle provincie di Parma, Reggio Emilia e Bologna, verranno quindi discussi gli esiti emersi dalla ricerca a partire dai relativi documenti di sintesi, cercando di rispondere alle seguenti domande chiave: “Quali sono i problemi/sfide nodali? E quali figure professionali sono chiamate in causa per affrontarli/risolverli?”, “Quali competenze devono avere?” “Quali saperi servono per raggiungere con successo gli obiettivi e le sfide di innovazione?”.

Il primo incontro, che riguarda il territorio parmigiano, è fissato per lunedì 27 settembre 2021 (dalle ore 16:00 alle ore 17:00 circa) presso la sede di Cisita Parma (in Borgo Girolamo Cantelli 5 a Parma), in seguito del quale sarà resa disponibile la documentazione finale validata in questa occasione.

Per accedere ai materiali relativi alle diverse attività dell’iniziativa strategica, nonché per maggiori dettagli e approfondimenti è possibile consultare la pagina dedicata al progetto pubblicata sul sito di Cisita Parma.

