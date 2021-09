Contabilità, parlare in pubblico, leadership e gestione delle crisi: i nuovi corsi del Cisita

Contabilità - Livello Base

Il corso in partenza il prossimo 27 ottobre intende fornire le nozioni di base della contabilità aziendale, tramite un quadro completo delle operazioni di raccolta e organizzazione continua degli eventi di rilevanza economica, in base a criteri di rapido accesso ed elaborazione dei dati (dalle casistiche del ciclo aziendale attivo alla redazione del bilancio di esercizio).

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it.

Parlare in pubblico con sicurezza ed incisività

Sembra un obiettivo impossibile? E invece è solo questione di tecnica e allenamento. Il corso in partenza il prossimo 10 novembre insegnerà alcune tecniche per essere più efficaci, sicuri e incisivi, lavorando prima sull’analisi di conoscenza e capacità possedute (strategie, contenuti, comportamento, stile), poi sul comportamento, sul corpo e sulla voce, attraverso prove e simulazioni.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Leadership & gestione della crisi

I contesti di instabilità e incertezza, come quello attuale, favoriscono il generarsi di situazioni di crisi (finanziarie, di prodotto, di reputazione o del clima aziendale) e portano a lavorare in un perenne stato di urgenza. Il corso in programma dal prossimo 11 novembre affronta il tema del Crisis Management ponendo particolare attenzione al ruolo della leadership e alla sua capacità di individuare e sviluppare adeguate strategie per la gestione della crisi e del post-emergenza sotto il profilo organizzativo, umano e comunicativo.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it.