World Pasta Day: tante iniziative il 25 ottobre

Conto alla rovescia per il «World Pasta Day», rassegna ideata e curata dai pastai di Unione Italiana Food e Ipo - International Pasta Organization e in programma, come da consuetudine, il 25 ottobre.

La Giornata Mondiale della Pasta, alla 23esima edizione, quest’anno si celebrerà all’insegna della solidarietà verso i meno fortunati e nei confronti di chi sta subendo le conseguenze della pandemia, con la realizzazione di una social charity challenge d’eccezione e con l’hashtag #Haveagoodpasta, che vede uniti i pastai italiani di Unione Italiana Food, le 4 Caritas sui territori nelle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo e la community di pasta lover in una donazione di 300 mila piatti di pasta.

Protagonista della giornata sarà la kermesse «Al Dente», iniziativa giunta alla terza edizione e alla quale amanti della cucina, ma anche gli absolute beginners ai fornelli, chef e ristoranti di tutto il mondo potranno unirsi in una spaghettata virtuale per «donare» un piatto di pasta ai meno fortunati. Per aderire, da ora fino al 25 ottobre, basterà postare sui propri canali social lo scatto di un piatto di pasta preparato «con ingredienti semplici e di stagione» con l’hashtag #Haveagoodpasta. Chef e ristoratori saranno coinvolti in particolare a proporre un menu inserendo una ricetta di pasta ispirata al tema #Haveagoodpasta.

Per partecipare basterà iscriversi gratuitamente all’iniziativa entro il 30 settembre sul sito di Al Dente, realizzare la propria ricetta e proporla nella carta del ristorante dal 18-25 ottobre, utilizzando l'hashtag #Haveagoodpasta e condividerla sui propri canali social per coinvolgere la propria community.