Formazione e imprese: i nuovi corsi del Cisita

Leggere e comprendere il bilancio per non specialisti

Il bilancio è una carta di identità dell’azienda, nella quale vengono evidenziati i punti di forza e di debolezza. Il corso in programma il prossimo 16 novembre permette di familiarizzare con le logiche e i principi di un bilancio d’esercizio, visto come strumento che esce dalla logica puramente amministrativa, per diventare strumento di conoscenza dello stato generale di salute di un’impresa.

Troppe informazioni: gestire l’infobesity e il tecnostress

Iperconnetività e disorganizzazione spesso vanno a braccetto, come fare per conoscere o migliorare la propria gestione del tempo e delle tecnologie di connessione, per non lasciarsi più travolgere? Il corso in partenza il prossimo 16 novembre è rivolto a tutti coloro che vorrebbero e imparare alcune best practice per migliorare organizzazione e focus lavorativo.

Rimborsi spese e fringe benefit

Il corso in programma il prossimo 18 novembre vuole analizzare le tipologie dei rimborsi spese e delle scelte in relazione alle diverse incidenze tributarie, effettuare un approfondimento dei criteri che guidano la corretta gestione dei fringe benefit e offrire una panoramica sugli aspetti fiscali e civilistici che caratterizzano i compensi agli amministratori.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it