Creval: mille uscite fra i dipendenti, altri 700 entreranno

Lasciano in mille ed entrano in 700. Questo in sintesi il primo primo accordo sindacale dopo l'acquisizione di Creval da parte di Credit Agricole, per l'integrazione tra i due Istituti. «A fronte di 800 esodi, tutti su base volontaria attraverso il Fondo di solidarietà del settore bancario, e di 200 uscite per pensionamenti incentivati - si legge in una nota - sono state concordate 500 nuove assunzioni e circa 200 stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori con contratti a tempo determinato o apprendistato». Secondo le organizzazioni sindacali sono stati inoltre ridotti, gli impatti in termini di mobilità territoriale, anche attraverso «specifiche soluzioni organizzative».

Le parti hanno poi concordato «il pieno rispetto della storia professionale e degli inquadramenti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti», prorogando per tutto il 2022, tutte le norme di secondo livello relative alla mobilità a tutela dei dipendenti.

«Abbiamo creato gli strumenti contrattuali per tutelare la qualità della vita delle persone in questa fase di riorganizzazione del gruppo e, al contempo, salvaguardato la volontarietà delle uscite e offerto nuove opportunità professionali per i giovani», è il commento del segretario nazionale della Fabi Mattia Pari. «Vigileremo con attenzione sul rispetto di quanto abbiamo convenuto», aggiunge sottolineando che «ora aspettiamo risposte concrete sul problema delle pressioni commerciali».