Mulino Bianco: merendine personalizzate sulla nuova piattaforma di e-commerce

A più di quarant’anni dal debutto del Soldino, la famosa merendina del Mulino Bianco torna adesso in commercio grazie al progetto Dedicato a Te, la nuova piattaforma e-commerce che permette di acquistare i prodotti Mulino Bianco e Pan di Stelle in confezioni personalizzabili con un nome, una foto e una dedica speciale.

Il Soldino limited edition 2021 è in vendita solo dal sito Dedicato A Te (https://dedicatoate.mulinobianco.it/soldino.html). La confezione contiene 8 merende racchiuse in un esclusivo pack che ciascuno potrà personalizzare in maniera unica e originale. Un’idea regalo che da subito è piaciuta molto e che ha già conquistato il favore dei consumatori.

«Il Soldino ha rappresentato la merenda golosa degli italiani fino agli anni ’90 - dice l’azienda - e da allora, sebbene sia uscito dal mercato, non è mai uscito dai cuori delle persone, che ne hanno sempre conservato il dolce ricordo, fino a farlo diventare un prodotto mitico, entrando di diritto tra i prodotti più iconici della storia di Mulino Bianco. Il nuovo Soldino Limited Edition è del tutto uguale a quello originale. A parte la forma (la ricetta delle origini prevedeva una forma quadrata), ritroviamo il suo classico impasto morbido che contrasta con la croccantezza dello strato di cioccolato. Una delizia di soffice pan di spagna, ripiena di crema al cacao e ricoperta di glassa al cioccolato».

«Il ritorno del Soldino - continua la nota di Mulino Bianco - farà la gioia di tantissime persone che, negli anni, hanno fatto crescere la sua fama spontaneamente sui social e sul web. In moltissimi hanno scritto a Mulino Bianco, richiedendo notizie della merenda sul sito Nel mulino che vorrei e sui canali social. Il Soldino è stato protagonista anche sul web, con numerose e ripetute citazioni spontanee come merenda del cuore in gruppi dedicati agli anni ‘80 e ‘90».

D’altronde il ricordo del Soldino è sempre stato vivo anche per la stessa Mulino Bianco che nel 2010, in occasione della manifestazione Eurocholate a Perugia, ne ha celebrato la storia realizzando il Soldino dei record: una perfetta replica di 3,5 metri di grandezza realizzato appositamente da un gruppo di mastri cioccolatai.

r.eco.