Pomodoro da industria: trasformati più di 3 milioni di tonnellate nel Nord Italia

Risultato positivo per la campagna del pomodoro da industria del Nord Italia: i dati di produzione, resi noti dall’Organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del Nord Italia in occasione di un incontro a Parma con tutta la filiera e con l’assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi, parlano di oltre 3 milioni di tonnellate.

«La campagna di raccolta- informa una nota - è attualmente alle fasi conclusive con un risultato ottimo, nonostante le grandinate di fine luglio, viste le 3.085.000 tonnellate di materia prima consegnate ad oggi con una resa in campo eccezionalmente alta di circa 80 tonnellate/ettaro a fronte di un dato medio quinquennale di 71,3 tonnellate/ettaro. Una campagna - sottolineano - caratterizzata anche da un’ottima qualità organolettica con 4,9 brix ed un eccellente risultato in colore».

Nel Nord Italia le superfici destinate a pomodoro nel 2021 sono state di 38.621 ettari, di cui il 70% in Emilia-Romagna, con trasformazione in 25 stabilimenti.

«A favorire questo risultato - commenta Tiberio Rabboni, presidente dell’Organizzazione interprofessionale - sono stati due fattori determinanti, il clima decisamente favorevole ed il buon funzionamento della programmazione produttiva concordata fra Organizzazioni produttive e Imprese di trasformazione ad inizio anno».

«La campagna del pomodoro da industria - afferma l’assessore Mammi - è andata molto bene per quantità e qualità, una buona notizia per le imprese agricole che hanno conferito il prodotto. Ringrazio l’Organizzazione interprofessionale del pomodoro da industria per l’importante lavoro di coordinamento svolto durante l’annata attraverso azioni di organizzazione tra le imprese e i produttori».