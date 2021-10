Export digitale, bilancio, Excel: i nuovi corsi di Cisita Parma

Export digitale

Il corso in programma il prossimo 19 novembre vuole identificare e descrivere gli elementi della strategia di comunicazione digitale allo scopo di approcciare e presidiare un mercato estero, verificando anche l’andamento delle attività digitali in relazione agli obiettivi definiti. Verranno presentati diversi casi di studio e i risultati ottenuti.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Bilancio 2020 flessibilità e vincoli

Durante il corso, in programma il prossimo 22 novembre, verranno analizzate le disposizioni vigenti che dovranno e/o potranno essere seguite nella redazione del bilancio 2020, che potrà beneficiare delle disposizioni normative e di valutazione derogatorie.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Automatizzare Excel con l’utilizzo delle Macro e del VBA

Obiettivo di questi incontri, in partenza il 22 novembre, è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo e le possibilità di automatizzazione per velocizzare e rendere più efficienti i processi di elaborazione dei dati. Si analizzeranno i concetti base della programmazione VBA (Visual Basic for Application) applicati alla gestione degli oggetti presenti nei file di Ms Excel.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it