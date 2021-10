"Crescere in digitale": iniziativa per i giovani e le imprese

La Camera di commercio di Parma presenta per chi ha meno di 30 anni, ma attualmente non studia e non lavora, il progetto “Crescere in digitale” (CID) per l’acquisizione di competenze digitali utili a supportare le imprese nel miglioramento della propria presenza online. L’evento, in presenza, è in programma giovedì 21 ottobre alle 17, nella sede del centro giovani federale di via XXIV maggio n. 15 a Parma, in collaborazione con Informagiovani e Centro per l’Impiego di Parma.

CiD è un progetto nazionale, attuato da Unioncamere, in partnership con Google e col supporto operativo delle Camere di Commercio, promosso da ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nell’ambito di Garanzia Giovani, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani".

La Camera di commercio di Parma aderisce al progetto dal 2016 e, in forza delle sue funzioni, con esso promuove, da un lato, l'occupabilità dei giovani che non studiano e non lavorano (neet), attraverso un corso per l'acquisizione di competenze digitali e un tirocinio extracurriculare di 6 mesi in azienda, remunerato complessivamente 3 mila euro; dall’altro mira a supportare le imprese nel percorso di digitalizzazione, mettendo a loro disposizione tirocini interamente coperti dai fondi di Garanzia Giovani.

Il programma, dopo i saluti di apertura alle ore 17, prevede gli interventi di: Camera di commercio di Parma con la presentazione del progetto; Centro per l’impiego di Parma con "Il Programma Garanzia Giovani e il ruolo del Centro Impiego"; testimonianze di Stefano Mercadante - ex tirocinante e dell’azienda agricola Mariano; dibattito finale.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite form online disponibile a questo link: https://bit.ly/formCiD e sul sito camerale www.pr.camcom.it. All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. Per maggiori informazioni sul progetto e sull’incontro contattare la Camera di commercio: email pid@pr.camcom.it, tel. 0521 210247./242/246.