Capi di nuova nomina, vendita strategica e vendita sfidante: i nuovi corsi del Cisita

Capi di nuova nomina

Diventare gestore di altre persone è un passaggio complicato e mette a dura prova il nuovo capo, specialmente quando prima della nomina era un membro della squadra che poi si trova a gestire. Questo corso, in partenza il 23 novembre, ha lo scopo di fornire il necessario bagaglio cognitivo e gli strumenti per ottenere alte prestazioni, gestire con efficacia la propria squadra e ottenere il meglio dai propri collaboratori attraverso la responsabilizzazione e la motivazione.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Vendita strategica

I mercati di oggi sono i più difficili della storia, con un livello di competizione che non si è mai visto finora. Questo corso in programma dal 24 novembre e rivolto a imprenditori, direttori generali, direttori commerciali e marketing e addetti marketing, contribuisce allo sviluppo dell’organizzazione di una vendita strategica in azienda e presenta i 7 strumenti pratici per preparare la vendita prima dell’incontro con il cliente.

La vendita sfidante

Come è cambiata la vendita e il profilo del venditore di successo? Il percorso, in partenza il prossimo 26 novembre, aiuterà a “trasformare” i venditori in coerenza con i continui mutamenti del mercato, attraverso l’adozione di un nuovo modello di successo, prendendo come base i risultati delle recenti ricerche condotte a livello internazionale in ambito vendite (Dixon – Adamson, The Challenger Sale, Portfolio/Penguin 2011).

