Il sistema delle autorizzazioni ambientali: nuovo seminario online

Prosegue con il secondo incontro la serie di quattro seminari on line gratuiti sul tema ambientale promossi da Unioncamere e Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali e con il supporto tecnico di Ecocerved.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 21 ottobre (dalle ore 9.30 alle 12.30) su “Il sistema delle autorizzazioni ambientali”. È necessario gestire e condurre gli impianti di trattamento rifiuti secondo procedure e istruzioni prestabilite, garantendo i livelli di servizio prefissati, la sicurezza sul lavoro e la massima tutela ambientale. Nel corso del seminario, verranno presentate le modalità di riesame e rilascio delle autorizzazioni e illustrati i criteri alla base della programmazione e della realizzazione dei controlli per fornire alle aziende una panoramica completa sulle diverse procedure autorizzative. Risulta molto importante anche il ruolo del trasportatore del rifiuto ed è in questo contesto che si affronteranno quali sono gli elementi caratterizzanti di questa figura, obblighi e divieti, il tutto contenuto in un’analisi dell’Albo Gestori Ambientali. Docente dell’incontro sarà Emma Schembari, esperta ambientale Ecocerved.

La capienza massima per il webinar è di 500 partecipanti, quota di chiusura delle iscrizioni.

Il terzo evento, giovedì 11 novembre (ore 9.30-13.30) sarà su “La gestione dei rifiuti da manutenzione”. L’attività in oggetto si caratterizza per essere una prestazione d’opera, attuata da un’impresa, che comporta ordinariamente la sostituzione e la rimozione di materiali di vario genere, molti dei quali sono giuridicamente qualificabili come rifiuti. Si pone dunque il problema di individuare, per tali attività, la corretta gestione dei “rifiuti da manutenzione”, in funzione delle importanti conseguenze giuridiche, in ordine alle modalità di effettuazione del Deposito Temporaneo ed agli adempimenti connessi alla tracciabilità di tali rifiuti, sino alla destinazione finale.

Relatore della giornata è l’esperta Manuela Masotti di Ecocerved che sarà la docente anche dell’ultimo incontro in programma giovedì 25 novembre sul tema “La gestione dei rifiuti edili”.

L’attività edile comprende un vasto numero di lavorazioni che si diversificano tra loro per materiali e tecniche utilizzate, generando una varietà considerevole di rifiuti per tipologia e caratteristiche chimico fisiche. Nel corso del seminario verrà esaminato il flusso gestionale, partendo dalla produzione del rifiuto in cantiere, attraverso la classificazione e il trasporto fino al trattamento; verranno inoltre esaminati gli adempimenti documentali che accompagnano le diverse fasi: formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, modello unico di dichiarazione (MUD), e tutte le novità e criticità in materia di terre da scavo, fresato di asfalto e rimozione amianto.

Aspetti tecnici per la partecipazione

I webinar si svolgeranno tramite la piattaforma ZOOM. Il link di accesso sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione il giorno precedente al webinar.

La capienza massima per ogni webinar è di 500 partecipanti. Per iscriversi compilare il modulo online: https://forms.gle/iSh4x5SGfqfRoJzp8

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del seminario.

Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche connesse alle politiche e agli adempimenti ambientali potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk dedicato: https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna

A conclusione di ogni seminario verranno fornite ai partecipanti le istruzioni per scaricare i materiali didattici presentati. Si prega di controllare sui siti camerali il link di iscrizione al seminario e le scadenze. Approfondimenti sul sito https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Ecocamere o contattare Valentina Patano, Unioncamere E-R, tel. 051 6377034 e-mail:valentina.patano@rer.camcom.it.