Formazione e imprese: i nuovi corsi del Cisita

IFTS – Programmazione ciclo logistico integrato

Il corso per Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e spedizione mira a formare un esperto di logistica che programma in modo integrato le attività di approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto e spedizione di merci, gestendone i relativi flussi materiali, documentali e informativi. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 novembre, il corso ha durata annuale ed è gratuito perché finanziato.

Per informazioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it

IFTS – Progettazione e sviluppo di applicazioni per la Fabbrica digitale

Il Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la Fabbrica digitale è un professionista esperto nella realizzazione, installazione e manutenzione di applicazioni software per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle aziende manifatturiere. La partecipazione al corso annuale è gratuita, perché interamente finanziato. Iscrizioni entro il 23 novembre.

Per informazioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it

FMEA: la prevenzione dei difetti

La prevenzione dei difetti, in fase di produzione e prima ancora di progettazione, rappresenta uno strumento importante per l’azienda che desidera ridurre a monte i costi della non qualità. Il corso in programma il prossimo 6 dicembre vuole fornire le basi per l’applicazione della FMEA, efficace strumento di analisi preventiva dei difetti in qualsiasi attività manifatturiera.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

L’ottimizzazione ed il controllo di gestione

Il corso in partenza il prossimo 9 dicembre si concentra su come migliorare il sistema di gestione degli stock ottimizzando l’utilizzo delle tecniche di previsione, di approvvigionamento e di stoccaggio in magazzino. Si parlerò anche di come affrontare e risolvere problemi di stagionalità dei consumi, creare un buon Demand Planning e gestire correttamente le previsioni di vendita-acquisto.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it